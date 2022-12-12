Наоми Кэмпбелл, Кристин Дэвис, Селена Гомес и Джастин Теру на премии CNN в Нью-Йорке

В минувшее воскресенье в Американском музее естественной истории в Нью-Йорке состоялась 16-я церемония вручения премии CNN “Герой года”. Ежегодно эта награда вручается обычным людям, преимущественно профессионалам сферы технологий, стремящимся сделать мир лучше и удобнее. В этом году гала-вечер посетили супермодель Наоми Кэмбелл, звезда “Секса в большом городе” Кристин Дэвис, певица Селена Гомес, актер Джастин Теру, который взял с собой собаку по кличке Кума, и другие селебрити.

Отметим, что у домашнего питомца Джастина Теру десятки тысяч подписчиков в социальных сетях. Актер даже появлялся с Кумой (так звучит на японском слово “медведь”) на страницах глянцевых журналов. Вместе с ними на фото попала и Селена Гомес, с которой, по слухам, у него был роман после того, как он расстался с Дженнифер Энистон в 2018-м.

Джастин Теру и Селена Гомес Кристин Дэвис Наоми Кэмпбелл