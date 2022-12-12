 

В ходе прямой линии Александр Беглов решил более 100 проблем жителей Москвы

12.12.2022, 17:33, Разное
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10 декабря губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов провёл прямую линию по итогам 2022 года.

Петербуржцы могли задать вопрос главе города через мобильное приложение, сайт, социальные сети или по телефону, но за месяц по всем каналам связи поступило только 12 обращений.

– Мы были удивлены такой низкой активности и заказали исследование. Социологи выяснили, что горожане оценивают работу всех городских служб и губернатора на «отлично», поэтому им просто не на что жаловаться, – рассказал журналистам вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

Ввиду отсутствия проблем в Северной столице Александру Беглову поступали многочисленные обращения от жителей других регионов России – только за первую неделю декабря москвичи написали больше тысячи сообщений на личной странице губернатора в социальной сети ВКонтакте.

– Учитывая ситуацию, было принято решение провести прямую линию не только для петербуржцев, но и для жителей Москвы. Мы, как две столицы России, ответственны друг за друга и должны всегда приходить на помощь, – заявил Беглов в начале прямой линии.

За два часа губернатору Петербурга удалось решить проблемы всех 15 обратившихся к нему жителей Петербурга и 131 москвича. Всего к главе города поступило 18 329 обращений от проживающих в других регионах граждан, все они были переданы в местные органы власти, а их решение Александр Беглов взял на личный контроль.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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