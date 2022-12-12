Минимальный набор продуктов вновь подешевел в пределах статпогрешности

В ноябре 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания немного подешевела – на 0,5 процента.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего снизились цены на селедку и маргарин – на 8,3 и 8,1 процента соответственно.

Больше всего в ноябре подорожали огурцы – на 75,1 процента. Также выросли цены на картофель, рыбу, печенье, пшено, яйца и чай.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе снизилась до 5 070 рублей против 5 093 рублей месяцем ранее.

При этом, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) продолжают снижаться. Так в III квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они уменьшились на 5,7 процента, а в январе-сентябре, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, уменьшились на 5,3 процента.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…

