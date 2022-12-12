Минимальный набор продуктов вновь подешевел в пределах статпогрешности ✓ Новости Рыбинска и не только
 

Минимальный набор продуктов вновь подешевел в пределах статпогрешности

12.12.2022, 17:18, Главное
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В ноябре 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания немного подешевела – на 0,5 процента.

По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего снизились цены на селедку и маргарин – на 8,3 и 8,1 процента соответственно.

Больше всего в ноябре подорожали огурцы – на 75,1 процента. Также выросли цены на картофель, рыбу, печенье, пшено, яйца и чай.

В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе снизилась до 5 070 рублей против 5 093 рублей месяцем ранее.

При этом, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) продолжают снижаться. Так в III квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они уменьшились на 5,7 процента, а в январе-сентябре, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, уменьшились на 5,3 процента.

Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
 

Продукты питания, входящие в минимальный набор 

Норма потребления в год

Норма потребления в месяц

Средняя цена единицы товара, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в октябре, рублей 

Стоимость продуктов в расчете на одного человека в ноябре, рублей 

Изменение стоимости за месяц

Говядина (кроме бескостного мяса), кг 

15

1,25

496,90

616,49

621,13

100,8%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг 

4

0,33

281,51

95,03

93,84

98,7%

Куры охлажденные и мороженые, кг 

14

1,17

168,47

197,02

196,55

99,8%

Баранина (кроме бескостного мяса), кг 

1,8

0,15

623,60

93,54

93,54

100,0%

Рыба мороженая неразделанная, кг 

14

1,17

168,05

185,66

196,06

105,6%

Сельдь соленая, кг 

0,7

0,06

270,75

17,21

15,79

91,7%

Масло сливочное, кг 

1,8

0,15

821,79

124,73

123,27

98,8%

Масло подсолнечное, кг 

7

0,58

123,79

75,50

72,21

95,6%

Маргарин, кг 

6

0,5

246,99

134,39

123,50

91,9%

Сметана, кг 

1,8

0,15

288,15

43,71

43,22

98,9%

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л 

110

9,17

63,19

579,70

579,24

99,9%

Творог нежирный, кг

10

0,83

352,52

316,32

293,77

92,9%

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 

2,5

0,21

666,56

147,65

138,87

94,1%

Яйца куриные, 10 шт, 

18

1,5

72,13

104,31

108,20

103,7%

Сахар-песок, кг 

20

1,67

64,87

115,65

108,12

93,5%

Печенье, кг 

0,7

0,06

263,04

14,58

15,34

105,2%

Карамель, кг 

0,7

0,06

338,79

21,04

19,76

93,9%

Чай черный байховый, кг 

0,5

0,04

1474,36

60,31

61,43

101,9%

Соль поваренная пищевая, кг 

3,65

0,3

17,65

5,51

5,37

97,5%

Перец черный (горошек), в пересчете за кг 

0,73

0,06

2960,49

190,40

180,10

94,6%

Мука пшеничная, кг 

20

1,67

49,60

81,47

82,67

101,5%

Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг 

115

9,58

52,79

514,05

505,90

98,4%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг

75

6,25

82,50

518,63

515,63

99,4%

Рис шлифованный, кг 

5

0,42

108,70

44,55

45,29

101,7%

Пшено, кг 

6

0,5

50,78

24,47

25,39

103,8%

Горох и фасоль, кг 

7,3

0,61

61,54

40,65

37,44

92,1%

Вермишель, кг 

6

0,5

99,35

51,61

49,68

96,3%

Картофель, кг 

150

12,5

27,74

307,25

346,75

112,9%

Капуста белокочанная свежая, кг 

35

2,92

18,48

53,32

53,90

101,1%

Лук репчатый, кг 

20

1,67

29,90

49,50

49,83

100,7%

Морковь, кг 

35

2,92

32,22

95,14

93,98

98,8%

Огурцы свежие, кг 

1,8

0,15

163,67

14,02

24,55

175,1%

Яблоки, кг 

18,6

1,55

96,31

159,28

149,28

93,7%

Стоимость набора, в расчете на месяц 

  

 

  

5092,68

5069,57

99,5%



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