Минимальный набор продуктов вновь подешевел в пределах статпогрешности
12.12.2022, 17:18, Главное
Теги: Безработица, Война, Общество, Работа
В ноябре 2022 года стоимость минимального набора продуктов питания немного подешевела – на 0,5 процента.
По официальным данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области заметнее всего снизились цены на селедку и маргарин – на 8,3 и 8,1 процента соответственно.
Больше всего в ноябре подорожали огурцы – на 75,1 процента. Также выросли цены на картофель, рыбу, печенье, пшено, яйца и чай.
В целом, стоимость минимального (условного) набора продуктов питания в регионе снизилась до 5 070 рублей против 5 093 рублей месяцем ранее.
При этом, реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) продолжают снижаться. Так в III квартале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года они уменьшились на 5,7 процента, а в январе-сентябре, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, уменьшились на 5,3 процента.
Обратите внимание на нормы потребления по версии правительства РФ! А это – 150 грамм сметаны в месяц, 210 грамм сыра, 330 грамм свинины, 150 грамм огурцов, 420 грамм риса и 500 грамм макарон…
|
Продукты питания, входящие в минимальный набор
|
Норма потребления в год
|
Норма потребления в месяц
|
Средняя цена единицы товара, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в октябре, рублей
|
Стоимость продуктов в расчете на одного человека в ноябре, рублей
|
Изменение стоимости за месяц
|
Говядина (кроме бескостного мяса), кг
|
15
|
1,25
|
496,90
|
616,49
|
621,13
|
100,8%
|
Свинина (кроме бескостного мяса), кг
|
4
|
0,33
|
281,51
|
95,03
|
93,84
|
98,7%
|
Куры охлажденные и мороженые, кг
|
14
|
1,17
|
168,47
|
197,02
|
196,55
|
99,8%
|
Баранина (кроме бескостного мяса), кг
|
1,8
|
0,15
|
623,60
|
93,54
|
93,54
|
100,0%
|
Рыба мороженая неразделанная, кг
|
14
|
1,17
|
168,05
|
185,66
|
196,06
|
105,6%
|
Сельдь соленая, кг
|
0,7
|
0,06
|
270,75
|
17,21
|
15,79
|
91,7%
|
Масло сливочное, кг
|
1,8
|
0,15
|
821,79
|
124,73
|
123,27
|
98,8%
|
Масло подсолнечное, кг
|
7
|
0,58
|
123,79
|
75,50
|
72,21
|
95,6%
|
Маргарин, кг
|
6
|
0,5
|
246,99
|
134,39
|
123,50
|
91,9%
|
Сметана, кг
|
1,8
|
0,15
|
288,15
|
43,71
|
43,22
|
98,9%
|
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л
|
110
|
9,17
|
63,19
|
579,70
|
579,24
|
99,9%
|
Творог нежирный, кг
|
10
|
0,83
|
352,52
|
316,32
|
293,77
|
92,9%
|
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг
|
2,5
|
0,21
|
666,56
|
147,65
|
138,87
|
94,1%
|
Яйца куриные, 10 шт,
|
18
|
1,5
|
72,13
|
104,31
|
108,20
|
103,7%
|
Сахар-песок, кг
|
20
|
1,67
|
64,87
|
115,65
|
108,12
|
93,5%
|
Печенье, кг
|
0,7
|
0,06
|
263,04
|
14,58
|
15,34
|
105,2%
|
Карамель, кг
|
0,7
|
0,06
|
338,79
|
21,04
|
19,76
|
93,9%
|
Чай черный байховый, кг
|
0,5
|
0,04
|
1474,36
|
60,31
|
61,43
|
101,9%
|
Соль поваренная пищевая, кг
|
3,65
|
0,3
|
17,65
|
5,51
|
5,37
|
97,5%
|
Перец черный (горошек), в пересчете за кг
|
0,73
|
0,06
|
2960,49
|
190,40
|
180,10
|
94,6%
|
Мука пшеничная, кг
|
20
|
1,67
|
49,60
|
81,47
|
82,67
|
101,5%
|
Хлеб ржаной, ржано-пшеничный, кг
|
115
|
9,58
|
52,79
|
514,05
|
505,90
|
98,4%
|
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, кг
|
75
|
6,25
|
82,50
|
518,63
|
515,63
|
99,4%
|
Рис шлифованный, кг
|
5
|
0,42
|
108,70
|
44,55
|
45,29
|
101,7%
|
Пшено, кг
|
6
|
0,5
|
50,78
|
24,47
|
25,39
|
103,8%
|
Горох и фасоль, кг
|
7,3
|
0,61
|
61,54
|
40,65
|
37,44
|
92,1%
|
Вермишель, кг
|
6
|
0,5
|
99,35
|
51,61
|
49,68
|
96,3%
|
Картофель, кг
|
150
|
12,5
|
27,74
|
307,25
|
346,75
|
112,9%
|
Капуста белокочанная свежая, кг
|
35
|
2,92
|
18,48
|
53,32
|
53,90
|
101,1%
|
Лук репчатый, кг
|
20
|
1,67
|
29,90
|
49,50
|
49,83
|
100,7%
|
Морковь, кг
|
35
|
2,92
|
32,22
|
95,14
|
93,98
|
98,8%
|
Огурцы свежие, кг
|
1,8
|
0,15
|
163,67
|
14,02
|
24,55
|
175,1%
|
Яблоки, кг
|
18,6
|
1,55
|
96,31
|
159,28
|
149,28
|
93,7%
|
Стоимость набора, в расчете на месяц
|
|
|
|
5092,68
|
5069,57
|
99,5%
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