“Подарок вселенной”: Кристина Риччи отметила первый день рождения дочери

На днях дочь 42-летней Кристины Риччи и ее супруга-стилиста Марка Хэмптона отметила первый день рождения. По этому случаю звездная мама трогательно поздравила малышку Клео в социальных сетях и опубликовала редкий снимок ребенка.

Этому маленькому ребенку мечты сегодня исполняется 1 год! – написала она под фото. – Она — подарок вселенной. Она открыла наши сердца.

Один круг вокруг солнца! Что за год, – муж актрисы тоже выложил фото и поздравление.

Отметим, что Кристина вышла замуж за селебрити-парикмахера Марка Хэмптона, уже будучи в положении. Клеопатра родилась в декабре 2021 году спустя всего несколько месяцев после свадьбы родителей. Вторую беременность актриса рассекретила в августе, опубликовав снимок УЗИ в своем блоге. Старшего, 8-летнего сына Фредди актриса делит с бывшим мужем Джеймсом Хеердегеном.

Напомним, что бурный бракоразводный процесс Кристины Риччи и Джеймса Хердегена, которые поженились в 2013-м, сопровождался скандалом и взаимными обвинениями в домашнем насилии. В апреле 2021 года экс-супруги достигли соглашения хотя бы в вопросах опеки. А недавно стало известно, что Кристине пришлось продать свою коллекцию брендовых сумок, чтобы оплатить дорогостоящий развод.

Марк Хэмптон