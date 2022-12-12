 

“Подарок вселенной”: Кристина Риччи отметила первый день рождения дочери

12.12.2022, 16:49, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На днях дочь 42-летней Кристины Риччи и ее супруга-стилиста Марка Хэмптона отметила первый день рождения. По этому случаю звездная мама трогательно поздравила малышку Клео в социальных сетях и опубликовала редкий снимок ребенка. 

Этому маленькому ребенку мечты сегодня исполняется 1 год! – написала она под фото. – Она — подарок вселенной. Она открыла наши сердца. 

Один круг вокруг солнца! Что за год, – муж актрисы тоже выложил фото и поздравление. 

Отметим, что Кристина вышла замуж за селебрити-парикмахера Марка Хэмптона, уже будучи в положении. Клеопатра родилась в декабре 2021 году спустя всего несколько месяцев после свадьбы родителей.  Вторую беременность актриса рассекретила в августе, опубликовав снимок УЗИ в своем блоге. Старшего, 8-летнего сына Фредди актриса делит с бывшим мужем Джеймсом Хеердегеном.

Напомним, что бурный бракоразводный процесс Кристины Риччи и Джеймса Хердегена, которые поженились в 2013-м, сопровождался скандалом и взаимными обвинениями в домашнем насилии. В апреле 2021 года экс-супруги достигли соглашения хотя бы в вопросах опеки. А недавно стало известно, что Кристине пришлось продать свою коллекцию брендовых сумок, чтобы оплатить дорогостоящий развод. 

Марк Хэмптон


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.01.22 / В Петербурге запретили посещать магазины и кафе без QR-кодов

03.11.20 / Связь тела и души после смерти

08.12.20 / Жуткое существо вынесло на берег в Австралии

06.05.22 / Жителей Дагестана попросили отложить свадьбы до осени в целях экономии боеприпасов

13.09.22 / Детская присыпка или промокательная бумага: простая альтернатива сухому шампуню

15.09.20 / Загадочный дом братьев Эдди – потомков ведьмы из Салема

26.11.21 / Мнение: Абсолютная нестационарность

21.12.20 / Скандалы: Маркетологи в погонах

05.09.22 / Умер на глазах у поклонников: долгожданный концерт Шуфутинского обернулся страшной трагедией

05.02.22 / Федосеева-Шукшина корит себя за скандал во время последней встречи с Куравлевым

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика