Яркие спецэффекты и звездные гости: как прошел концерт EMIN в Москве

В минувшее воскресенье в столичном концертом зале CROCUS CITY HALL при полном аншлаге прошло грандиозное шоу EMIN, которое тот по традиции каждый год устраивает накануне своего дня рождения. Помимо насыщенной музыкальной программы из любимых поклонниками хитов , например, “МММ”, “Still”, “Boomerang” и “Начистоту”, а также новых песен с альбома “LOVE IS” и композиции “На обратной стороне”, за которую на днях музыкант получил свой 4-й “Золотой Граммофон”, зрителей ждали впечатляющие технические спецэффекты и теплая дружеская атмосфера.

Среди звездных гостей концерта присутствовали Юлия Барановская, Бахтияр Алиев (Bahh Tee), Jah Khalib, Брендон Стоун, Александр Шоуа, Теймур Раджабов, Сергей Кожевников, а также супруга Муслима Магомаева, оперная певица Тамара Ильинична Синявская, которая под бурные аплодисменты вышла к сцене, чтобы поблагодарить и поздравить EMIN’а. Также музыканта поддержали отец Араз Агаларов и супруга Алена Гаврилова с дочерью Афиной.

Еще два больших концерта EMIN даст в родном городе Баку 15 и 16 декабря.

EMIN и Тамара Ильинична Синявская