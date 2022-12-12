 

“Остается перегной”: крик души нуждающегося в общении и искренности Билана

12.12.2022, 16:00, Разное
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Диму Билана и Яну Рудковскую связывают многие годы не только рабочие, но и теплые дружеские отношения. По словам певца, они всегда знают, что нужно друг другу и поэтому рационально подходят к подаркам. “Это происходит по заказу – все знают, что в каком каталоге надо посмотреть и купить”, – рассказал Билан.

А что в в этот Новый год хотел бы получить певец? “Мне, как всегда, нужен цветочек аленький, – улыбается артист. – Кажется, что у меня все есть. На самом же деле, очень не хватает простого человеческого общения”.

“Я не хочу, чтобы были какие-то “стопы” толерантности, которые на каждом шагу нас ограничивают и мы в итоге из-за них не можем нормально поговорить – в голове все перегорает и остается какой-то перегной, – сожалеет исполнитель. – А хочется просто быть откровенным, называть вещи своими именами и не думать о каких-то ограничениях”.

При этом Билан не знает, легко ли стать его другом. “Если человек задаются этой целью, то в этом уже есть ненатурульная, ненативная, неприродная история, – полагает Дима. – А меня навязчивость всегда отталкивает – мне самому приятно быть охотником и бегать за кем-то. Дружба же в чистом виде может возникнуть где угодно – на улице, в транспорте”.


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