 

Джо Байден выступил перед Конгрессом США в черном балахоне

12.12.2022, 15:33, Разное
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В ходе пленарного заседания Конгресса США в Капитолии был рассмотрен вопрос о выделении рекордных 860 миллиардов долларов на оборонные нужды.

Президент Джо Байден выступил с программной речью в поддержку такого решения, а также заявил о существовании «прямой угрозы демократии».

Журналисты, участвовавшие в мероприятии, были изрядно удивлены тем, что президент вместо обычного костюма надел чёрный плащ с капюшоном, под которым почти не было видно его лица. Сам он в кулуарах объяснил, что «партийный раскол со стороны республиканцев оставил безобразные шрамы», и призвал к реорганизации правительства «во имя сохранности и блага общества».

Заявление президента Байдена вызвало критику в соцсетях, особенно среди сторонников Республиканской партии. Так, бывший президент США Дональд Трамп отметил, что демократия, о которой на словах так печётся его оппонент, «именно так и умирает: под грохот аплодисментов».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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