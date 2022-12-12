 

Мэрайя Кери впервые спела на сцене дуэтом с 11-летней дочерью

12.12.2022, 15:25, Разное
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11-летняя дочь обладательницы “Грэмми” Мэрайи Кери и американского комедианта Ника Кэннона, Монро, идет по стопам знаменитой матери. В минувшие выходные она вместе с 52-летней Мэрайей впервые выступила на сцене и спела песню “Away in a Manger” во время большого рождественского концерта поп-дивы в Торонто.

Это моя малышка, вот. Одиннадцать лет назад я получила величайший подарок, – сказала Мэрайя со сцены. – И это наш первый дуэт.

Отметим, что прошедшее шоу стало первым из четырех запланированных рождественских выступлений Мэрайи. Следующие два концерта состоятся на знаменитой нью-йоркской спортивной арене “Мэдисон-сквер-гарден”.

У дочери Мэрайи Монро также есть брат-близнец Мороккан. Напомним, что певица и папа двойняшек Ник Кэннон были женаты с 2008 по 2016 год. Кстати, с момента расставания экс-супруг Мэрайи успел стать отцом в общей сложности 11-ти детей от нескольких разных женщин. В начале ноября стало известно, что у него родился еще один ребенок.


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