 

Под кустиком сирени – Личное мнение

12.12.2022, 15:19, Разное
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Те злыдни, кто упрекал Настюшку Волочкову в меркантильности, прикусите-ка язычки!


Фото: Соцсети

Крупногабаритная балерина ударилась в воспоминания и рассказала, что ей подарили, когда ей было 19 лет.

Это была веточка сирени. Всего лишь веточка. Но жутко романтичная:

«Веточка сирени это была. Я ее никогда не забуду. Это было в Бельгии, мы танцевали перед королевой. После спектакля он пригласит меня на свидание на лебединое озеро и у этого озера подарил мне веточку сирени. И до сих пор эта веточка для меня дороже, чем все букеты и композиции, которые мне дарили поклонники и другие мужчины», — трогательно рассказала любительница банно-шпагатной растяжки.

Нет, ну а чего? Одним — дорог подарок. Другим — дорого внимание. Вот Насте в 19 лет была важна одухотворённость и романтика.

Это потом она связалась с богатеньким — а куда деваться? Но изначально — и до сих пор! — веточка сирени для неё дороже всех других подарков от других мужчин.

Прикусили язычки? Стыдно стало за упрёки Волочковой? Это хорошо, это правильно.

И теперь тот, кто нагло смеётся над очередным Олегом, пусть вспомнит, что Насте важна не стоимость подарка, а чувства.

А вы помните свой первый романтический подарок? Что это было?

Источник: Лена Миро


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