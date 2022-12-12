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В Рыбинске устраняют последствия первого большого снегопада

12.12.2022, 13:13, Новости
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Уборка городских дорог и дворов стала главной темой аппаратного совещания главы города Рыбинска.

Дмитрий Рудаков поставил коммунальным службам за дороги твердую четверку и отметил неудовлетворительную работу ряда управляющих компаний. Глава дал распоряжение фиксировать проблемы и принимать меры, вплоть до обращения в прокуратуру.

В ночь на 12 декабря в Рыбинске прошел сильный снегопад. Его пик пришелся на шесть утра понедельника. Снежный покров достигал 20 сантиметров. Уборку выполняли 37 единиц техники, более ста двориков и рабочих мобильных бригад. Только за ночь было израсходовано 200 тонн пескосоляной смеси, тогда как за всю предыдущую неделю – 400 тонн.

– К снегопадам готовились заранее. Запасы противогололедных материалов заготовлены в необходимых объемах. Вчера сразу и всерьез начали уборку. При таком сильном снегопаде считаю, что по расчистке городских дорог, которые находятся в нашей зоне эксплуатационной ответственности, результат хороший, – сказал Дмитрий Рудаков глава города Рыбинска.

Много жалоб от жителей на заснеженные дворы.

– Вчера потребовали от всех управляющих компаний оперативной работы в снегопад, и часть из них отработали, но не все. Дал поручение специалистам ЖКХ проехать по дворам, фиксировать проблемы для принятия мер. Кроме того, сегодняшний снег на кровле завтра станет сосульками, а это уже угроза жизни и здоровью горожан, – подчеркнул Дмитрий Рудаков.

Глава города посоветовал и жителям не оставаться безучастными, активнее работать со своей управляющей компанией. Жители являются заказчиками работ, имеют права требовать и добиваться решения своих проблем, а в случае бездействия УК – сменить организацию.

Пресс-служба администрации города Рыбинска




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