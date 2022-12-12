Мнение: Польза насекомоедения, параллельный импорт алкоголя и рост спроса на медицинские маски
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1. На Западе продолжают строить планы по переводу простолюдинов на насекомых. Невкусно, зато дёшево, так как на производство белка из насекомых уходит мало энергии. Изучают насекомую кухню и в России — пока что уровне научного любопытства (ссылка):
…производство искусственного мяса оставляет еще больший углеродный след, чем традиционное животноводство, и к тому же дорого обходится. Гораздо выгоднее оказывается выращивать насекомых. За ними проще ухаживать, а проблема отходов решается сама собой, ведь они питаются навозом и пищевыми отходами. Например, при производстве сверчков выбрасывается на 98 процентов меньше парниковых газов, чем в традиционном животноводстве. Чтобы произвести килограмм белка из насекомых, нужно в 500 раз меньше воды, чем для килограмма белка из говядины.
«Ресурсы, на которых они (насекомые) растут, минимальны, они устойчивы к низким и высоким температурам, к влажности, требуется меньше электричества, меньше воды. При их переработке выбрасывается меньше углекислого газа в атмосферу, плюс получается масса с хорошим белково-липидным составом, содержащим полезные аминокислоты», — рассказала руководитель отдела аналитики компании Ntech Дарья Акимова.
При этом по своей питательной ценности насекомые совсем не уступают тому же мясу или рыбе. Итальянские диетологи установили, что в цикадах, гусеницах и бабочках в два раза больше антиоксидантов, чем в апельсиновом соке и оливковом масле. Ученые также пришли к выводу, что употребление насекомых в пищу станет более экологически чистой альтернативой мясу. К похожим выводам пришли и российские исследователи. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) выяснили, что пищевая ценность слизней и жуков-носорогов по многим показателям превосходит мясо сельскохозяйственных животных: «При этом количество белка в биомассе слизней сопоставимо с его уровнем в мясе домашних животных, а количество жиров неизмеримо меньше — соответственно, калорийность беспозвоночных в разы ниже». Пока ученые изучили возможность употребления в пищу только серых и рыжих слизней, жуков-носорогов и бронзовок. Дальше планируется пополнить список потенциально съедобных беспозвоночных другими обитателями местной фауны.
2. Кажется, возникшую в этом году проблему дефицита иностранного алкоголя вскоре успешно решат, привычным уже методом (ссылка):
В России стартовали первые поставки алкоголя ушедших с отечественного рынка иностранных брендов по параллельному импорту. Об этом сообщают «Известия».
Уточняется, что речь идет о ввозе спиртных напитков зарубежных брендов, которые официально покинули российский рынок, после чего правительство разрешило осуществлять поставки без согласия правообладателя. К ним относятся, в частности, Jack Daniel’s, Aberfeldy и Grant’s. Стоимость большинства напиток осталась прежней, а дефицита продукции не ожидается, говорится в публикации.
Первой, призвавшей легализовать ввоз алкогольных напитков по параллельному импорту, стала Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), сказано в материале. Подобная мера была обусловлена риском возникновения нехватки спиртных напитков, которые россияне закупают в преддверии праздников. Однако некоторые, например Комитет производителей алкогольной продукции, посчитали, что свободный импорт приведет к ввозу контрафактного алкоголя. В свою очередь, в Федеральной таможенной службе (ФТС) рассказали, что не фиксируют нарушений при параллельном импорте алкоголя.
3. Охватившая Россию эпидемия свиного гриппа заставляет вспомнить о мрачных временах ковида. Народ снова массово ломится в аптеки (ссылка):
На фоне распространения заболеваемости ОРВИ и различных гриппов россияне бросились скупать медицинские маски и лекарства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.
По их данным, спрос на медицинские маски зафиксировали на уровне 60 процентов. Продажи лекарств в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 21 процент.
Помимо этого, россияне закупаются витаминами. «За последние две недели пользователи сервиса стали заказывать цитрусовые – спрос на апельсины вырос на 29 процентов, на лимоны – 23 процента. Чаще стали покупать также чеснок (плюс 7 процентов)», — заявили ретейлеры.
Источник: Место для дискуссий
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