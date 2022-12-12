Мнение: Польза насекомоедения, параллельный импорт алкоголя и рост спроса на медицинские маски

1. На Западе продолжают строить планы по переводу простолюдинов на насекомых. Невкусно, зато дёшево, так как на производство белка из насекомых уходит мало энергии. Изучают насекомую кухню и в России — пока что уровне научного любопытства (ссылка):



…производство искусственного мяса оставляет еще больший углеродный след, чем традиционное животноводство, и к тому же дорого обходится. Гораздо выгоднее оказывается выращивать насекомых. За ними проще ухаживать, а проблема отходов решается сама собой, ведь они питаются навозом и пищевыми отходами. Например, при производстве сверчков выбрасывается на 98 процентов меньше парниковых газов, чем в традиционном животноводстве. Чтобы произвести килограмм белка из насекомых, нужно в 500 раз меньше воды, чем для килограмма белка из говядины.

«Ресурсы, на которых они (насекомые) растут, минимальны, они устойчивы к низким и высоким температурам, к влажности, требуется меньше электричества, меньше воды. При их переработке выбрасывается меньше углекислого газа в атмосферу, плюс получается масса с хорошим белково-липидным составом, содержащим полезные аминокислоты», — рассказала руководитель отдела аналитики компании Ntech Дарья Акимова.

При этом по своей питательной ценности насекомые совсем не уступают тому же мясу или рыбе. Итальянские диетологи установили, что в цикадах, гусеницах и бабочках в два раза больше антиоксидантов, чем в апельсиновом соке и оливковом масле. Ученые также пришли к выводу, что употребление насекомых в пищу станет более экологически чистой альтернативой мясу. К похожим выводам пришли и российские исследователи. Ученые Томского государственного университета (ТГУ) выяснили, что пищевая ценность слизней и жуков-носорогов по многим показателям превосходит мясо сельскохозяйственных животных: «При этом количество белка в биомассе слизней сопоставимо с его уровнем в мясе домашних животных, а количество жиров неизмеримо меньше — соответственно, калорийность беспозвоночных в разы ниже». Пока ученые изучили возможность употребления в пищу только серых и рыжих слизней, жуков-носорогов и бронзовок. Дальше планируется пополнить список потенциально съедобных беспозвоночных другими обитателями местной фауны.

2. Кажется, возникшую в этом году проблему дефицита иностранного алкоголя вскоре успешно решат, привычным уже методом (ссылка):



В России стартовали первые поставки алкоголя ушедших с отечественного рынка иностранных брендов по параллельному импорту. Об этом сообщают «Известия».

Уточняется, что речь идет о ввозе спиртных напитков зарубежных брендов, которые официально покинули российский рынок, после чего правительство разрешило осуществлять поставки без согласия правообладателя. К ним относятся, в частности, Jack Daniel’s, Aberfeldy и Grant’s. Стоимость большинства напиток осталась прежней, а дефицита продукции не ожидается, говорится в публикации.

Первой, призвавшей легализовать ввоз алкогольных напитков по параллельному импорту, стала Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), сказано в материале. Подобная мера была обусловлена риском возникновения нехватки спиртных напитков, которые россияне закупают в преддверии праздников. Однако некоторые, например Комитет производителей алкогольной продукции, посчитали, что свободный импорт приведет к ввозу контрафактного алкоголя. В свою очередь, в Федеральной таможенной службе (ФТС) рассказали, что не фиксируют нарушений при параллельном импорте алкоголя.

3. Охватившая Россию эпидемия свиного гриппа заставляет вспомнить о мрачных временах ковида. Народ снова массово ломится в аптеки (ссылка):

На фоне распространения заболеваемости ОРВИ и различных гриппов россияне бросились скупать медицинские маски и лекарства. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли.

По их данным, спрос на медицинские маски зафиксировали на уровне 60 процентов. Продажи лекарств в декабре по сравнению с ноябрем выросли на 21 процент.

Помимо этого, россияне закупаются витаминами. «За последние две недели пользователи сервиса стали заказывать цитрусовые – спрос на апельсины вырос на 29 процентов, на лимоны – 23 процента. Чаще стали покупать также чеснок (плюс 7 процентов)», — заявили ретейлеры.