Скандалы: «Я настоящий невротик»

Вор порножурналов и вечный секс-символ: как живет главный вампир Голливуда Роберт Паттинсон

От природы скромный, аскетичный и тяготеющий к одиночеству Роберт Паттинсон стал знаменитым будто бы случайно и вопреки собственному желанию. Он едва достиг совершеннолетия, когда покорил миллионы девичьих сердец, а к 36 годам попал в список самых высокооплачиваемых голливудских актеров. Однако деньги, слава, толпы восхищенных поклонниц и гламурные тусовки Паттинсона совершенно не интересуют.

Более того, из-за всей этой шумихи он едва не распрощался с миром большого кино раз и навсегда и стал работать в основном в артхаусных картинах в попытках доказать, что он не заложник одной роли. «Лента.ру» рассказывает о проблемах актера с принятием себя, его личностных кризисах и жесткой программе тренировок, на которую он подписался ради роли «Бэтмена».

Воришка порножурналов из хорошей семьи

Родился Роберт Дуглас Томас Паттинсон в пригороде Лондона в типичной британской семье среднего класса. Его родители не принадлежали к аристократии, но были вполне обеспеченными людьми. Мать работала в модельном агентстве, а отец торговал старинными автомобилями. Они предпочитали вести спокойную, размеренную жизнь и старались обеспечить Роберту и его старшим сестрам Лиззи и Виктории счастливое детство, не давили на них и позволяли заниматься, чем они хотят.

Роберту не приходилось самоутверждаться, отвоевывать свою территорию ни дома, ни за его пределами. В свою очередь, сестры мальчика не пытались конкурировать с ним за внимание родителей и воспринимали младшего брата как живую игрушку. Их любимой забавой было переодевать мальчика в свою одежду и завязывать ему бантики. Соседям, которые не могли распознать в миловидной «малышке» Роберта, девочки говорили, что это их подружка Клаудия и хохотали до упаду.

В школе Паттинсону приходилось нелегко, поэтому о том времени он вспоминает без особого восторга. Его главная проблема заключалась в том, что в отличие от ярких и бойких сестер он рос очень робким, замкнутым и застенчивым. Его главной мечтой было стать «грустным музыкантом», играющим джаз в кафе на юге Франции.

Я был очень скучным, даже занудным иногда. Таким средним, ничем не примечательным подростком. В школе видно звезд и лузеров. А всех остальных не видно. Меня не было видно. И девушки не особо обращали на меня внимание, — Роберт Паттинсон

Однако причина проблем Паттинсона заключалась не только в его стеснительности и плохой успеваемости, но и в проблемах с поведением, из-за которых его в конце концов исключили из престижного образовательного учреждения.

Причем первый серьезный конфликт с преподавателем у Роберта случился, когда он в шестилетнем возрасте пришел в класс с рюкзаком, забитым живыми улитками. Мальчик оправдывался, что пытался спасти их от своих одноклассников, которым нравилось их убивать. Но считавшие поведение Паттинсона странным и даже пугающим учителя ему не поверили и на две недели отстранили от занятий. А исключили из частной школы его в возрасте 12 лет — за воровство порножурналов в магазине и перепродажу их одноклассникам. На шоу Говарда Стерна в 2017 году Паттинсон поделился подробностями этой истории:

В детстве я постоянно крал порножурналы из магазинов. Начинал с парочки штук, а однажды настолько обнаглел, что стащил целую охапку. Но в тот день меня поймал продавец с полным рюкзаком журналов и заставил выбирать — либо он звонит в полицию, либо моим родителям. После всего этого он позвонил еще и в мою школу и доложил о моем поведении. Меня исключили. Но моя любовь к воровству зародилась задолго до журналов — в детстве я часто тырил конфеты из дома. Я получаю кайф от этого, — Роберт Паттинсон

В итоге родителям пришлось срочно подыскивать для сына новую частную школу, при этом страсть к мелким кражам сохранилась у него до сих пор. Актер как-то признался, что всегда ворует ручки в отелях, в которых останавливается.

Модель и герой местечкового театра

Новая школа послужила стартовой площадкой для актерской карьеры Паттинсона. В 12 лет он буквально заболел лицедейством, но поначалу боялся попробовать себя даже в ученической самодеятельности. Виной всему были страх сцены и неуверенность в себе.

Я настоящий невротик. С одной стороны, жить с этим трудно, а с другой, это мне необходимо. Моя неуверенность — единственная интересная черта моей личности, — Роберт Паттинсон

Чтобы помочь сыну раскрепоститься, мать предложила ему попробовать себя в качестве манекенщика, благо рост, худощавое телосложение и андрогинная внешность позволяли. Модельная карьера Роберта продлилась всего четыре года, но благодаря ей он действительно стал увереннее в себе и по настоянию отца пошел учиться актерскому мастерству.

В 15 лет его задействовали в первых серьезных постановках. На подмостках любительского театра Barnes Theatre Company он сыграл в спектаклях по пьесам «Макбет», «Чтобы ни случилось» и «Тесс из Дербервиллей». Начинающий артист понравился публике, преподаватели актерского мастерства отмечали его безусловный талант, а проекты с его участием пользовались успехом у зрителей. Паттинсон так поверил в себя, что даже собирался оттачивать навыки лицедейства в вузе, но вмешалось кино.

От английской классики к «Гарри Поттеру»

Выбрав актерскую карьеру, Роберт понимал, что ему придется всего добиваться самостоятельно — в его распоряжении были только большое желание осуществить свою мечту и поддержка семьи. Никаких связей или полезных знакомств ни у него, ни и у его родителей не было. Ему было 16 лет, когда он появился в небольшом эпизоде фэнтези «Кольцо Нибелунгов», а вскоре после этого сыграл сына Риз Уизерспун в «Ярмарке тщеславия». Правда во время монтажа режиссер решил вырезать все сцены с участием Паттинсона, о чем актер узнал, только когда явился на премьеру фильма.

Зато в 2005 году Паттинсону досталась роль Седрика Диггори в фильме «Гарри Поттер и Кубок огня». Ради Хогвартса актер пожертвовал учебой в университете. И, видимо, не зря. Игра Роберта настолько понравилась зрителям и критикам, что его начали называть «британской звездой завтрашнего дня» и «следующим Джудом Лоу». На волне популярности после «Гарри Поттера» актера вновь позвали в моделинг и пригласили принять участие в нескольких небольших проектах с гонораром 20 фунтов за съемочный день. Но ролей в больших студийных фильмах больше не было, а театральная карьера забуксовала — Роберта уволили из постановки Роланда Шиммельпфеннига The Woman Before в театре «Роял-Корт».

Я очень долго жил на деньги с «Гарри Поттера». В те годы я вообще думал, что займусь музыкой. Не знаю, почему появились такие мысли, так как никто не говорил мне, что это можно устроить. Я пробовал выступать на концертах, пока не закончились деньги. Да, тогда моя карьера точно шла не в том направлении, — Роберт Паттинсон

В Голливуде добиться успеха тоже не получалось: Паттинсон три года ходил на прослушивания, но в результате роли доставались не ему. Он вновь начал сомневаться в себе и переживал, что актерская карьера закончилась, не успев начаться, а запасной план на случай неудачи он не придумал. Роберту исполнился 21 год, и он уже подумывал пойти учиться на спичрайтера или вернуться к занятиям музыкой, когда ему подвернулся сценарий по книге «какой-то Стефани Мейер». Кто это такая и чем известна, актер не слышал, но по настоянию агента все же решил съездить на пробы из родного Лондона в Лос-Анджелес.

Паттинсон явно не представлял, во что вписывался. Ему казалось, что «Сумерки» — это чуть ли не артхаус, небольшой фильм для специфической аудитории.

Изначально шансы Роберта получить роль вечно молодого вампира, который в сотый раз идет в выпускной класс, были невелики: на нее претендовало более пяти тысяч актеров, включая Орландо Блума и Генри Кавилла. Да и сам Паттинсон был не в слишком хорошей форме, когда отправлялся на встречу с режиссером фильма «Сумерки» Кэтрин Хардвик. Накануне он проходил кастинг в какую-то романтическую комедию и с треском его провалил, поэтому, чтобы на сей раз справиться с волнением, перед прослушиванием принял успокоительное. В результате на пробах актер вел себя еще более отстраненно и замкнуто, чем обычно — и этим покорил режиссера, которая именно так себе и представляла уставшего от вечной жизни вампира. Хардвик даже не смутило, что со времен работы над Гарри Поттером Роберт заметно набрал вес и забыл, что такое нормальная стрижка.

Худеем с Паттинсоном

В одном из интервью Паттинсон признался, что страдает дисморфией тела — психическим расстройством, из-за которого не может адекватно оценивать свою внешность и постоянно видит в ней недостатки. Например, он уверен, что слишком худой и жилистый, а его бедра слишком широкие, и он так этого стесняется, что старается лишний раз не переодеваться при посторонних.

У меня нет кубиков пресса, и я ненавижу ходить в спортзал. Я был таким всю свою жизнь. Я никогда не хочу снимать рубашку. Я бы предпочел напиться, — Роберт Паттинсон

Однако при всей своей нелюбви к тренировкам актер понимает, что для подготовки к некоторым ролям без них и без диеты не обойтись. Как Паттинсон приводил себя в форму перед съемками в вампирской саге, точно неизвестно. Лишь однажды он посетовал: «Почему-то считается, что все вампиры очень подтянутые. Мне приходилось заниматься спортом по пять часов в день и отказаться от любимых булочек на завтрак».

Чтобы достовернее сыграть измученного опасностями Амазонки искателя приключений в «Затерянном городе Z», он придерживался экстремальной диеты. В течение шести или семи недель Роберт вместе с коллегами по цеху питался один раз в день, и основу его рациона составляли только рис и рыба. И лишь в моменты сильного голода он позволял себе один дополнительный бутерброд.

Но сильнее всего актеру пришлось напрячься ради роли «Бэтмена». Разработанная для него диетологом система питания была направлена на увеличение сухой мышечной массы при одновременном уменьшении процента жира в организме. Для этого Паттинсон резко сократил потребление фастфуда, жареной пищи и алкоголя и питался в основном нежирными белками и медленными углеводами. В одном из интервью он иронично отметил, что теперь его любимой едой стали консервированный тунец из банки, приправленный соусом «Табаско», и посыпанная ванильным протеиновым порошком овсянка.

Также Паттинсону пришлось изрядно попотеть в спортзале, чего он практически никогда не делал при работе над предыдущими фильмами. «Раньше я сбегал от таких проектов», — заявил он.

Персональный инструктор составил для актера программу тренировок: ему приходилось трижды в неделю выходить на десятикилометровую пробежку, пять раз в неделю заниматься боксом и крутить педали велотренажера. Помимо занятий в зале, на свежем воздухе Роберт выполнял силовую тренировку в стиле милитари — с мешком песка в руках. В результате для роли супергероя он набрал примерно семь килограммов мышечной массы и обзавелся заветными кубиками пресса, о которых мечтал в юности, но своего отношения к спорту так и не изменил.

Слава как проклятие

После премьеры «Гарри Поттера и Кубка огня» Паттинсона стали узнавать на улице, а после выхода первого фильма саги «Сумерки» он проснулся суперзвездой. Успех проекта был просто феноменальным, лицо актера было везде — от обложек глянцевых журналов до наклеек на дневниках школьниц. И на протяжении последующих четырех лет истерия по вампиру Эдварду только нарастала. В 2008-2009 годах актер попал в список самых сексуальных мужчин по версии журнала People. Понимая, что рискует превратиться в заложника одной роли, Роберт начал тихо ненавидеть «Сумерки». На съемках он препирался с режиссерами, а во время промотуров без устали иронизировал над своим героем и заявлял, что Эдвард больше похож на бывшего преступника на грани нервного срыва, чем на романтического героя.

В те времена из-за свалившейся на него бешеной славы, а вместе с ней преследующих его повсюду фанаток и репортеров предпочитающему уединение Паттинсону пришлось нелегко. Он изо всех сил пытался сохранить нормальную жизнь — ту, что была у него до «Сумерек», но в конце концов понял, что из этого ничего не выйдет.

«Сумерки» — это метафора добродетели целомудрия, но эффект сага имела совершенно противоположный. Я получал письма с содержанием вроде «я собираюсь убить себя, если ты не посмотришь со мной телевизор». Это уже сумасшествие, — Роберт Паттинсон

Спасался Роберт только работой над другими проектами. В 2008 году он перевоплотился в Сальвадора Дали в драме «Отголоски прошлого» и принял участие в инди-фильме «Переходный возраст». В 2010-м в кинотеатры вышла мелодрама о любви разлученных возлюбленных «Помни меня», а в 2011-м — картина «Воды слонам!» о бродячем цирке времен Великой депрессии, где он «играл в любовь» с Риз Уизерспун. Актер постоянно экспериментировал над образами и жанрами и старался найти себя.

Помимо этого, чтобы преодолеть личностный кризис, Паттинсон обратился к психологу. По его словам, он настолько устал от пристального внимания и фанаток, что не мог больше держать в себе этот негатив и неразрешенные проблемы и мечтал только об одном: чтобы все это наконец закончилось.

Поиск нового себя

Желание Роберта осуществилось — все действительно закончилось. В 2012 году вышла заключительная часть сумеречной саги, после чего актер надолго перестал сниматься в крупных студийных проектах. Он сознательно предпочел им артхаусное кино, чтобы избавиться от амплуа героя молодежных мелодрам. Чем сложнее был сюжет, тем больше он нравился Паттинсону.

Так, в том же 2012 году он снялся в драме Дэвида Кроненберга «Космополис» и в экранизации романа Ги де Мопассана «Милый друг», где сыграл циничного и готового на все ради карьеры журналиста. В последующие шесть лет вышли картины «Ровер», «Детство лидера», «Затерянный город Z», «Хорошее время», «Девица», «Дьявол всегда здесь» и еще целая россыпь фестивальных лент. Злые языки утверждали, что актер выбирает подобные роли и проекты в знак протеста против прославившей его серии фильмов, сам же Роберт утверждает, что у него просто такой вкус и он всегда хотел поработать с этими режиссерами.

Долгое время мне нравилось играть незащищенных, неуверенных героев. Потом это стало скучным, и я начал выбирать противоположные роли — людей, которые вообще не имеют стыда и страха. Это странно, знаете. Когда играешь похожие роли, они начинают преследовать тебя и в жизни, — Роберт Паттинсон

В 2019 году вышло сразу три фильма с участием Паттинсона — артхаусный фильм ужасов «Маяк», биографическая драма «Король», где он работал вместе с Тимоти Шаламе, а также отмеченная особым призом Венецианского кинофестиваля картина «В ожидании варваров».

Снова секс-символ

Однако роли в артхаусном и фестивальном кино — явно не то, чего ожидали от Роберта поклонники «Сумерек» и вычеркнувшие его из списка претендентов на работу в блокбастерах боссы крупных киностудий. Сделали они это не потому, что считали актера бесперспективным, а из уверенности, что он просто не заинтересован в подобных проектах. Именно в этот момент на горизонте Паттинсона появился режиссер Кристофер Нолан, который предложил ему одну из главных ролей в своем новом проекте «Довод». И началось обратное движение актера от маленьких инди-фильмов к голливудским блокбастерам. А в первый съемочный день «Довода» Роберт узнал, что его утвердили на роль нового Бэтмена в фильме Мэтта Ривза.

Вместе с возвращением в большие студийные проекты вернулось к Паттинсону и звание секс-символа. Произошло это как благодаря романтичному рекламному ролику нового аромата от Dior, в котором актер вновь предстал сильным и нежным мужчиной, так и из-за известного британского пластического хирурга Джулиана Де Сильвы. Он оценил пропорции лица Паттинсона согласно принципам золотого сечения и провозгласил его самым красивым мужчиной в мире. Правда сам актер к подобному титулу относится скептически.

Поверьте на слово, мне не хочется быть секс-символом. Я вообще считаю, что секс — это не главное, — Роберт Паттинсон

Более того, из-за своей природной стеснительности он даже в откровенных сценах в кино предпочитает не сниматься без особой необходимости.

Одиночка в поисках счастья

О своей личной жизни актер всегда говорит мало и неохотно, считая, что отношения надо ограждать стеной от посторонних глаз, чтобы не обесценивать любовь. Возможно, именно по этой причине о его ранних романтических увлечениях не известно практически ничего.

А потом случились съемки в «Сумерках», где Роберт познакомился с Кристен Стюарт. И экранная любовь незаметно переросла в реальную. Роман развивался стремительно: в 2009 году они начали встречаться и очень быстро стали жить вместе. Паттинсон даже сделал предложение своей возлюбленной, но не сложилось. Разрыв актеров сопровождался громким скандалом. В 2012 году Стюарт изменила Роберту с женатым режиссером картины «Белоснежка и охотник», в которой тогда снималась. По словам актера, он тяжело переживал расставание, но старался не показывать окружающим, как ему больно. В 2013 году пара попыталась восстановить отношения, но из этой идеи вновь ничего не вышло. Позднее, когда страсти улеглись, Паттинсон сказал в интервью: «Наша с Кристен любовь была сродни той шутке. Мы были вместе потому, что это было легко и правильно в тех обстоятельствах. Это была дружба-любовь, а не любовь-дружба. И я даже был возмущен, когда Крис пришлось извиняться за историю с Сандерсом!»

Следующей известной общественности избранницей Паттинсона стала британская певица Талия Барнетт, выступающая под псевдонимом FKA Twigs. Они были вместе на протяжении двух лет. Актер сделал возлюбленной предложение — и снова не срослось. В октябре 2017 года пара разорвала помолвку. Таблоиды писали, что виной тому была интрижка Роберта на стороне, но он утверждал, что причиной расставания стали его сложный характер, слава и то, что они оба работали без продыху.

Быть моей девушкой — сложная работа, и не каждой под силу. Безумные фанаты, постоянно присутствующие в моей жизни, минимум возможностей для уединения, мой напряженный график — кому такое нужно? Нет, серьезно! Были девушки, которые выдерживали со мной пару дней и уходили со словами: «Такая жизнь совсем не для меня!», — Роберт Паттинсон

Летом 2018 года Паттинсон стал встречаться моделью и актрисой Сьюки Уотерхаус. Они оба недолюбливают шумные вечеринки, предпочитают вести уединенный образ жизни подальше от объективов камер папарацци и даже успешно прошли испытание изоляцией в одном пространстве из-за COVID-19. Их отношения длятся больше четырех лет, и в начале декабря впервые за все это время они вместе вышли на красную ковровую дорожку модного показа бренда Dior, лицом которого является Паттинсон. В СМИ вновь появились слухи о помолвке и скорой свадьбе, однако пара предпочитает не комментировать эту информацию. Они просто живут вместе и наслаждаются каждым днем. И у Роберта, наконец, появилась вполне реальная надежда на счастливую семейную жизнь.

Наталья Обрядина

Оригинал материала: “Лента.ру”