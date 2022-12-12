 

Экс-участник Little Big Красилов мечтает о дуэте с Бузовой

12.12.2022, 14:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Танцор Дмитрий Красилов, известный, как «Пухляш» из группы Little Big, признался, что мечтает о дуэте с Ольго Бузовой.

Шоумен и танцор Дмитрий Красилов получил известность благодаря работе с Little Big. Многим он запомнился, как «Пухляш», танцующий в клипе популярного коллектива Ильи Прусикина. После выхода клипа на композицию Uno, об артисте заговорили далеко за пределами России, ведь коллектив должен был представлять страну на конкурсе «Евровидение». Стоит отметить, что с из-за ограничений европейского песенного конкурса, Красилова не включили в состав группы для живого выступления на сцене. Однако благодаря своей харизме и любви поклонников, создавших петицию в его поддержку, его все же вернули в коллектив для поездки на международное шоу.

Из-за коронавируса они так и не смогли выступить на конкурсе, а после осложнения геополитической ситуации в мире лидер группы покинул Россию, обосновавшись в США. У хореографа же появились новые планы относительно продвижения своего творчества. Так, селебрити признался, что мечтает спеть с одной из самых именитых певиц страны, Ольгой Бузовой.

При этом совместную композицию с бывшей участницей «Дома-2» 28-летний Красилов воспринимает как шанс. Артист надеется выйти на одну сцену с исполнительницей хитов «Мало тебя» и «Водица». По мнению «Пухляша» из Little Big, дуэт с Бузовой непременно принесет успех им обоим.

При этом стоит отметить, что на церемонии музыкальной премии «Золотой грамофон» этого года певица не получила ни одной «тарелки». Также Ольга Бузова, в отличие от предыдущих мероприятий, не исполнила на сцене ни одного хита. Экс-участник Little Big Дмитрий Красилов сейчас участвует в различных программах на телевидении и YouTube, а также снимается в клипах других исполнителей, в рекламе и кино.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.03.22 / “Кинжал” удивил США, Зеленский согласился на референдум: Главное о спецоперации на Украине к 23 марта

26.04.22 / Настюха-старуха и Танюха-молодуха – Личное мнение

13.05.22 / Bloomberg – миллион британцев рискуют оказаться в нищете уже в следующем году

19.05.21 / Чужой радиоактивный элемент побуждает переосмыслить создание

26.10.22 / Главный редактор белорусского делового издания приговорен к восьми годам лишения свободы

24.08.20 / В Белоруссии – на острие ножа

22.02.22 / Пес с нами

09.11.22 / Тест: угадайте советский фильм по кадру

04.10.22 / Володин призвал активизировать работу парламентов России и Абхазии

15.07.22 / Мнение: 5 причин победы России, нехватка оружия у НАТО и глупые элиты Запада

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика