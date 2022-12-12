Экс-участник Little Big Красилов мечтает о дуэте с Бузовой

Танцор Дмитрий Красилов, известный, как «Пухляш» из группы Little Big, признался, что мечтает о дуэте с Ольго Бузовой.

Шоумен и танцор Дмитрий Красилов получил известность благодаря работе с Little Big. Многим он запомнился, как «Пухляш», танцующий в клипе популярного коллектива Ильи Прусикина. После выхода клипа на композицию Uno, об артисте заговорили далеко за пределами России, ведь коллектив должен был представлять страну на конкурсе «Евровидение». Стоит отметить, что с из-за ограничений европейского песенного конкурса, Красилова не включили в состав группы для живого выступления на сцене. Однако благодаря своей харизме и любви поклонников, создавших петицию в его поддержку, его все же вернули в коллектив для поездки на международное шоу.

Из-за коронавируса они так и не смогли выступить на конкурсе, а после осложнения геополитической ситуации в мире лидер группы покинул Россию, обосновавшись в США. У хореографа же появились новые планы относительно продвижения своего творчества. Так, селебрити признался, что мечтает спеть с одной из самых именитых певиц страны, Ольгой Бузовой.

При этом совместную композицию с бывшей участницей «Дома-2» 28-летний Красилов воспринимает как шанс. Артист надеется выйти на одну сцену с исполнительницей хитов «Мало тебя» и «Водица». По мнению «Пухляша» из Little Big, дуэт с Бузовой непременно принесет успех им обоим.

При этом стоит отметить, что на церемонии музыкальной премии «Золотой грамофон» этого года певица не получила ни одной «тарелки». Также Ольга Бузова, в отличие от предыдущих мероприятий, не исполнила на сцене ни одного хита. Экс-участник Little Big Дмитрий Красилов сейчас участвует в различных программах на телевидении и YouTube, а также снимается в клипах других исполнителей, в рекламе и кино.