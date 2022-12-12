Продажи неубиваемого смартфона Doogee V30 с камерой на 108 Мп начнутся в конце декабря

В Сети сообщают, что продажи неубиваемого смартфона Doogee V30 с камерой на 108 Мп и объективом для ночной съемки начнется в конце декабря. Смартфон позиционируется производителем, как неубиваемый и работает до четырех суток, первые покупатели получат скидку.

Новый смартфон от китайского бренда Doogee V30 заявлен, как первый сверхзащищенный аппарат с подобным функционалом. Кроме функций, делающих девайс «неубиваемым», в новинке также реализованы все самые актуальные тренды сферы технологий. Так, его 120-герцный дисплей с диагональю 6,58 дюйма получил разрешение Full HD+, при этом он покрыт закаленным стеклом Gorilla Glass 5. А соответствие стандартам ip67 и ip68 позволит его владельцу не бояться влаги, пыли, песка и даже падения с 1,8 метров на твердую поверхность.

Быстродействие и производительность Doogee V30 обеспечивает мобильная платформа Dimensity 900 от MediaTek и модуль оперативной памяти объемом от 8 гигабайт. Для хранения файлов любого типа предусмотрен встроенный 256-гигабайтный чип. Уникальным такой неубиваемый смартфон делает наличие функции использования виртуального номера eSIM. Еще одной фишкой устройства являются его фото-видео-камеры, здесь есть не только сенсор ночной съемки в 20 мегапискелей, но и 108-мегапиксельный. Дополняют блок задних объективов сверхширокоугольный и 16-мегапиксельный сенсор. Фронтальная камера, вынесенная в отверстие в экране, имеет 32 Мп.

Doogee V30 получил также высокий уровень автономности, благодаря аккумулятору на 10,8 тысячи мАч при обычных сценариях работы он продержится порядка четырех суток. Стать обладателем надежной и при этом высокотехнологичной новинки можно с 22 декабря. Именно в этот день стартуют онлайн-релизы на фирменной площадке DoogeeMa и на AliExpress. При этом первые двое суток стоимость аппарата составит 280 долларов США, после чего его ценник поднимут до 400 долларов.