За неделю на Мосбирже доллар и юань выросли до 62,43 и 8,978 рубля

Торги на Мосбирже за последнюю неделю показали увеличение курса иностранной валюты. Так, при снижении российского рубля доллар и юань выросли соответственно до 62,43 и 8,978 рубля.

Специалисты столичной биржи сообщают об очередном колебании курса национальной валюты. По данным главного холдинга страны, изменение стоимости денежных средств наблюдается как за семидневный период, так и за сутки. Так, по итогам недели курс доллара США составлял 68,58 рубля. Евро торговали по цене 71,58, однако сейчас так называемый «средневзвешенный» показатель евро для расчета сроком на следующий день эксперты Мосбиржи определяют, как 65,67 рубля.

Сейчас американский доллар на Мосбирже также поднялся и стоит уже 62,43 рубля. Отмечают финансовые эксперты и движение китайского юаня, за него сейчас дают почти 8,98 рубля. При этом объемы оборота валюты КНР сейчас также возросли, этот показатель составляет 52 миллиарда рублей. В случае с денежными знаками других государств, то продажи и покупки евро и доллара составляют соответственно 49,2 и почти 73,86 миллиарда рублей.

Укрепление российского рубля специалисты Мосбиржи отмечают уже третий день подряд. При этом компенсировать потери за прошедшую неделю пока не удалось. Подорожание в общем за семь минувших дней составили 53 и 55 копеек в случаях с долларом и евро и 17,3 копейки с китайским юанем. По мнению Евгения Линчика из УК «Первая», снижение курса валюты Российской Федерации вызвано снижением котировки стоимости нефти и опасениями инвесторов после введения странами Евросоюза потолка цен на нее. Несмотря на заметный рост доллара в сравнении с евро, в других валютных парах он демонстрирует снижение.