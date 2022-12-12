“Подруга и советчик в вопросах детей”: Юлианна Караулова рассказала об отношениях с Натальей Подольской, участии в шоу “Дуэты” и создании сценических образов

Певица Юлианна Караулова во второй раз согласилась принять участие в шоу «Дуэты» на канале «Россия». В минувшем выпуске ее напарницей стала коллега Наталья Подольская. В интервью журналистам издания «Вокруг.ТВ» Караулова поделилась своими впечатлениями от участия в проекте, рассказала о дружбе с Подольской и о планах на Новый год.

О съемках шоу и догадках

Караулова рассказала, что съемки передачи проходят в условиях строгой секретности. По правилам участники не должны знать до выхода на сцену, с кем им предстоит спеть дуэтом. Смысл проекта — увидеть искренние и неподдельные эмоции артистов, когда поднимается стена и они видят друг друга.

По словам Карауловой, съемки и репетиции проходят в павильонах киностудии «Мосфильм». Певцы, образующие один дуэт, готовятся к выходу в разных частях киностудии. Когда перед выступлением Юлианна увидела в соседнем гримерке певицу Люсю Чеботину, то поняла, что поет точно не с ней. В противном случае Чеботину организаторы бы «спрятали» в противоположном крыле.

Тогда Караулова предположила, что выступает либо с Викторией Дайнеко, либо с Натальей Подольской. В итоге подтвердился второй вариант. Певицы блистательно исполнили мировой хит Майли Сайрус «Wrecking Ball».

О суевериях и благодарности подруге

Юлианна не скрывает, что с Натальей их связывает многолетняя дружба. Они обе являются выпускницами пятого сезона шоу «Фабрика звезд». Артистки нередко проводят время вне сцены и телепроектов. Караулова дружит не только с Подольской, но также и с ее сестрой. У знаменитостей есть еще общие подруги.

Юлианна вспоминает, как однажды они отмечали «безалкогольный» день рождения. Наталья носила под сердцем второго ребенка и не скрывала этого. Юлианна тоже была в положении, однако не говорила об этом даже лучшим подругам (певица пояснила, что является суеверным человеком в этом плане). Соответственно, ни Подольская, ни Караулова не пили спиртного, но Юлианна себе придумала оправдание, что якобы принимает антибиотики. Только спустя два месяца, приехав в гости к подруге Наталье и ее мужу Владимиру Преснякову, Караулова рассказала о своем интересном положении.

По словам Юлианны, Наталья стала для нее лучшей советчицей в вопросах материнства. Она также отдала одежду старшего сына первенцу Карауловой. За такие подробные консультации и помощь певица очень благодарна подруге. Юлианна признается, что пока их дети еще очень маленькие, чтобы понимать, что такое дружба. Но она предполагает, что их сыновья в будущем могут стать лучшими друзьями.

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О смелых образах

На сцене шоу «Дуэты» Караулова предстает в весьма эпатажных и смелых образах. Ранее она выступала в черном мини в глубоком декольте. На сей раз облачилась в блестящее бра, брюки с низкой талией и длинный плащ. Юлианна поясняет, что не видит в таких образах ничего супероткровенного. Это ее обычные сценические луки.

О других телепроектах

Юлианна также была участницей шоу “Фантастика” на Первом канале и там одержала победу. По мнению артистки, она обошла конкурентов не из-за вокальных данных, а больше благодаря яркому образу.

В свое время Караулова принимала участие в проекте “Ледниковый период”, однако теперь отказалась от участия. По ее мнению, данное шоу является довольно травмоопасным.

О праздновании Нового года

Юлианна надеется на то, что в предстоящую новогоднюю ночь будет работать. Ей очень нравится выступать на праздники. Артистка вспомнила, как в прошлом году в ночь с 31 декабря на 1 января давала концерт на главной площади в Ростове. Собралось огромное количество людей, после боя курантов был потрясающей красоты фейерверк.

По словам знаменитости, можно верить или не верить в пословицу о том, что как встретишь Новый год, так его и проведешь, но когда торжество проходит в веселой приятной компании, то присутствует какая-то особая позитивная атмосфера и энергетика.