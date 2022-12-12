Мать Шер скончалась на 97-м году жизни

В минувшие выходные 76-летняя Шер потеряла любимую маму Джорджию Холт. Женщина умерла от тяжелых осложнений после пневмонии. Ей было 96 лет. Печальную новость певица сообщила в воскресенье утром в своих социальных сетях.

Мама ушла, – коротко написала звезда.

Отметим, что Джорджия скончалась всего через несколько месяцев после того, как выписалась из больницы. В то время Шер утверждала, что ее мать чувствует себя гораздо лучше и уже идет на поправку. Джорджия Холт была певицей, актрисой и моделью. Она снялась в фильме “Смотри из птичкой” (1950) и ситкоме “Я люблю Люси” (1951-1957), а в 80-х записала музыкальный альбом под названием “Honky Tonk Woman”, который официально был выпущен лишь в 2013 году.

Напомним, что в остальном уходящий год сложился для Шер весьма удачно. Она закрутила новый роман с 36-летним бойфрендом, а потом доходчиво объяснила, почему выбирает мужчин помоложе. Также в сентябре певица стала звездой показа Balmain в Париже, а в октябре выставила на продажу роскошную итальянскую виллу в Малибу.