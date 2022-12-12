Евгений Тишковец: Пребывать в слякоти и оттепели москвичам осталось всего пару дней

В ночь со вторника на среду в Москве ожидается похолодание, накопившаяся снежно-водяная каша превратится в толстый ледяной панцирь, который накроет большим количеством снега, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Он порекомендовал автомобилистам и пешеходам быть особенно внимательными в этот день на дорогах.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в ночь с воскресенья на понедельник в Москве выпало 17 мм осадков, а в области – до 22 миллиметров. В столице ожидается облачная погода, дождь и плюсовая температура 2–4 градуса.

«Московские дожди побили рекорд. Прежний рекорд для сегодняшнего числа, 12 декабря, был установлен в 1960 году и составлял 12,5 мм осадков. У нас же за последние несколько часов на базовой станции ВДНХ выпало 18 мм, что составляет 35% от месячной нормы, в Подмосковье местами до 25 мм, а это уже более половины от всего декабрьского объема небесной влаги», – говорит Тишковец.

Он предупреждает, что осадки в Москве продолжат выпадать до конца дня, причем преимущественно в виде дождя. Также специалист рассказывает, что наступила оттепель, температура держится в положительных пределах – 2–4 градуса тепла в столице и от 0 до +5 в Подмосковье.

«В связи с такой мощной оттепелью и аномальными дождями снежный покров заметно уменьшился. Если вчера утром на главной столичной метеостанции высота сугробов составляла 20 сантиметров, то сегодня это уже 12 см», – информирует синоптик.

В ближайшие сутки снег продолжит проседать, его слой уменьшится до 7 сантиметров, делится собеседник. Связано это с тем, что температура воздуха во вторник будет колебаться все еще около нулевой отметки: в ночь с понедельника на вторник будет от 0 до +2, днем придет небольшой холод, связанный с холодной фронтальной системой, температура будет держаться около 0. Также не исключено выпадение мокрого снега.

«В ночь со вторника на среду осадки из жидкой фазы начнут переходить в мокрый снег, а к вечеру ожидаются заряды твердого снега. То есть, к середине недели у нас вернутся легкие морозы. Ночью будет минус 2–7, а вся эта снежно-водяная каша замерзнет и превратится в гололедицу толщиной в несколько миллиметров. Днем тоже будет – 2–7 градусов, при этом будут идти довольно обильные снегопады – 10–15 мм осадков. Высота снежного покрова поднимется до 15–18 см», – информирует Тишковец.

К выходным, продолжает специалист, в Москве вновь образуются январские двадцатисантиметровые сугробы. Пребывать в слякоти и оттепели москвичам осталось всего пару дней. Ледяного дождя не ожидается.

«Как только завтра вечером столбики термометров дойдут до нуля и начнут переваливать в сторону слабых отрицательных значений, вся эта снежно-водяная каша замерзнет и превратиться в гололедицу. Это будет очень мощный слой, сильная гололедица, все эти лужи на дорогах превратятся в ледяной панцирь. Более того, в ночь на среду ожидается снегопад, который будет все это маскировать, так что и автомобилистам, и пешеходам нужно быть очень аккуратными. На дорогах будет скользко», – заключил эксперт.

В воскресенье научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что в понедельник в российской столице может быть установлен новый рекорд по количеству осадков – в разных районах Москвы может выпасть от 11 до 15 мм.

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