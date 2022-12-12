 

Директор Запорожской АЭС Черничук опроверг утверждения украинских СМИ о размещении «Градов» на станции

12.12.2022, 13:58, Новости дня
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Сообщения украинских СМИ о том, что на территории Запорожской АЭС якобы размещены реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град», недостоверна, сообщил директор ЗАЭС Юрий Черничук.

«Градов» ни я, ни мой персонал на территории станции не видели», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Черничук также заявил, что руководство АЭС заинтересовано во взаимодействии с сотрудниками МАГАТЭ. Он подчеркнул, что станция полностью открыта для освещения и предоставления мировой общественности всей информации. Общение с представителями МАГАТЭ происходит дважды в день, добавил он.

Напомним, украинские войска продолжают обстрелы Запорожской АЭС. Россия неоднократно предупреждала о рисках атомной аварии в результате обстрелов со стороны ВСУ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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