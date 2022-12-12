Поляки вытеснили истощенных беженцев в Белоруссию через калитку «для животных»

Польские пограничники вытеснили силой на белорусскую территорию беженцев через калитку «для пропуска животных», сообщил государственный погранкомитет Белоруссии.

Инцидент произошел 11 декабря, пограничный наряд зафиксировал попытку вытеснения группы беженцев с польской стороны, сообщается на сайте ведомства.

Большая часть изгнанных находились в обессиленном и истощенном состоянии, их проталкивали через калитку «для пропуска животных», около которой находили трупы в октябре и ноябре 2022 года.

Людей оставили в критических погодных условиях, которые угрожали их здоровью и даже жизни, заключили в комитете.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что фиксируется рост провокаций в районе границы Белоруссии.

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