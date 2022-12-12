Поляки вытеснили истощенных беженцев в Белоруссию через калитку «для животных»
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Польские пограничники вытеснили силой на белорусскую территорию беженцев через калитку «для пропуска животных», сообщил государственный погранкомитет Белоруссии.
Инцидент произошел 11 декабря, пограничный наряд зафиксировал попытку вытеснения группы беженцев с польской стороны, сообщается на сайте ведомства.
Большая часть изгнанных находились в обессиленном и истощенном состоянии, их проталкивали через калитку «для пропуска животных», около которой находили трупы в октябре и ноябре 2022 года.
Людей оставили в критических погодных условиях, которые угрожали их здоровью и даже жизни, заключили в комитете.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что фиксируется рост провокаций в районе границы Белоруссии.
—
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
Смотреть комментарии → Комментариев нет