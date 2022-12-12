 

Поляки вытеснили истощенных беженцев в Белоруссию через калитку «для животных»

12.12.2022, 13:58, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Польские пограничники вытеснили силой на белорусскую территорию беженцев через калитку «для пропуска животных», сообщил государственный погранкомитет Белоруссии.

Инцидент произошел 11 декабря, пограничный наряд зафиксировал попытку вытеснения группы беженцев с польской стороны, сообщается на сайте ведомства.

Большая часть изгнанных находились в обессиленном и истощенном состоянии, их проталкивали через калитку «для пропуска животных», около которой находили трупы в октябре и ноябре 2022 года.

Людей оставили в критических погодных условиях, которые угрожали их здоровью и даже жизни, заключили в комитете.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявлял, что фиксируется рост провокаций в районе границы Белоруссии.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.08.20 / Uniper допустила прекращение строительства «Северного потока – 2»

25.10.20 / Названы популярные российские города для встречи Нового года

26.10.21 / Представлена серийная версия электрического седана Weltmeister W7

24.10.20 / Франция отозвала посла из Турции в ответ на грубые заявления Эрдогана

11.07.20 / Разработан датчик кислорода с высокой надежностью

02.03.21 / Обозреватель Bloomberg призвал не верить громким заявлениям об энергетической независимости США

17.08.20 / Билецкий предложил белорусам помощь “Нацкорпуса”

21.03.21 / Марка Mercedes-Benz планирует убрать с американского рынка седан CLS

15.03.21 / Отец русскоязычного ученика рассказал о «беспределе» в латвийской школе

08.03.22 / Yamaha пока продолжает работу на российском рынке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика