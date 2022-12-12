 

Кризис в Великобритании снижает работоспособность сотрудников

12.12.2022, 13:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Многие сотрудники британских компаний так сильно беспокоятся по поводу экономического кризиса, что это влияет на их работоспособность, пишет The Guardian, ссылаясь на данные соцопроса. Руководители британских компаний рассказали, что среди их подчинённых участились случаи прогулов, ухудшилась концентрация и снизилась вовлечённость в рабочий процесс.


AP

Люди в Великобритании так беспокоятся по поводу экономического кризиса, что это влияет на их производительность на работе, пишет The Guardian, ссылаясь на опрос, проведённый Chartered Management Institute (CMI). Отмечается, что в опросе приняли участие около 1000 начальников и лидеров рабочих команд.

71% респондентов заявили, что видят признаки того, как кризис влияет на рост уровня стресса среди их подчинённых. Две трети опрошенных начальников отметили, что наблюдают возросшее число прогулов, а также недостаточную вовлечённость в работу ряда сотрудников, пишет The Guardian. Более половины всех опрошенных заявили, что кризис влияет на продуктивность работников.

Кроме того, 41% опрошенных менеджеров сообщили о том, что их сотрудники стали чаще отвлекаться, менее сфокусированы на работе и проявляют меньше внимания к деталям. 33% отметили, что сотрудники стали чаще брать больничные, а ещё 31% рассказал о падении интереса к дополнительной работе.

«Люди очень сильно беспокоятся о своих финансах — и это сужает область их занятий, ограничивает их способность хорошо делать свою работу», — приводит издание слова директора CMI Энтони Пэйнтера. Он также посоветовал руководителям проявлять больше сочувствия к своим подчинённым. Как пишет The Guardian, некоторые крупные британские компании сделали единовременные выплаты своим сотрудникам в рамках финансовой помощи. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02.22 / Российским олимпийцам по ошибке вместо Чайковского включили Моргенштерна

08.06.22 / Москвичи выбрали название для площади около Посольства США

01.02.22 / Мнение: Власть сообществ

06.06.21 / Неповторимо и уникально: советы по созданию летних аутфитов в стиле бохо-шик для зрелых дам

06.12.21 / Скандалы: «Все как было, только без швабры»

29.01.22 / Россиянин добыл 6 биткоинов на советской ЭВМ

16.05.22 / Льготная ипотека на “вторичку” оживит спрос на новостройки – мнение экспертов

24.11.22 / Der Spiegel – Германия хочет отправить в Польшу свои системы Patriot, но полной безопасности это не гарантирует

10.08.22 / СМИ: На обыск поместья Трампа ушло более девяти часов

08.06.21 / EXCLUSIVE!!! Коварству Путина нет предела!!! Очередная зловещая акция Петрова и Боширова!!!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика