 

Юрий Лоза раскритиковал инвестиционную политику руководства биржи FTX

12.12.2022, 13:33, Разное
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Широкоформатный эксперт, композитор и всемирно известный бард Юрий Лоза выступил с комментарием относительно инвестиционной политики биржи FTX.

Её руководство ведёт себя непрофессионально и в скором времени может ещё больше ухудшить ситуацию. В интервью собственной газете «Говорит Лоза» музыкант охарактеризовал выбранную биржей тактику, как тупиковую.

– Ребята плохо понимают, чем занялись. Они не понимают, как работает криптовалюта, а она в свою очередь не терпит дилетантов, такое всегда плохо заканчивается, – объяснил специалист. – Сэм Бэнкман-Фрид слишком увлёкся спотовой торговлей, забыл о волатильности NFT-токенов, и вот вам результат. Кэролайн Эллисон вообще несерьёзная особа, ничего тяжелее криптокошелька в руках не держала. Как её только на такую должность назначили?

По мнению Лозы, надо заниматься только тем, в чём по-настоящему разбираешься.

«Это я понял ещё когда коллеги-балалаечники пытались лабать на гитарах в ДК Текстильщиков», – добавил композитор.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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