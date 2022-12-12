Скандалы: Плата за страх

Российские миллиардеры не смогли защитить себя и свои капиталы

Олигарха может обидеть каждый. Безропотного Михаила Фридмана (и не его одного) Запад будто использует, а братьям Магомедовым не помогли отбиться от тюрьмы и сумы в России ни их миллиарды, ни высокие связи. Богатейшие из богатеев, выходит, не в состоянии защитить ни свои капиталы, ни свободу.

Между тем падёж среди крупнейших российских воротил уже даже не пандемия, а какой-то повальный мор. В «Форбс» сосчитали, что в прошлом году в России было 123 миллиардера с суммарным состоянием 606 млрд долларов. За год осталось всего 88. То есть их выкосило на целую четверть, минус 35 персонажей.

Свой среди чужих, чужой среди своих

Вот что показательно: на фоне того, что в целом в обществе по отношению к спецоперации сложился какой-никакой консенсус, богатейшие люди России не выразили однозначной поддержки. Из крупных воротил, помогающих военным,

навскидку можно назвать разве что Константина Малофеева.При этом средний и мелкий бизнес помогает чем может и массово. Может, олигархи тоже делятся нажитым, но не публично, не привлекая внимания? Нет таких случаев, уверяет руководство воюющих субъектов. И военкоры подтверждают: нет совершенно точно. Зато есть другие. Шесть миллиардеров за последнее время отказались от российского гражданства. Не просто уехали за границу, а именно сдав российские паспорта и отряхнув с ног прах той страны, где они разбогатели. Застройщик Василий Анисимов перебрался в Швейцарию, пишут – с хорватским паспортом, заблаговременно выведя из России своё состояние, 1,6 млрд долларов (подробнее о нём на стр. 16). Выехал за рубеж, отказавшись от российского гражданства, биржевой инвестор Тимур Турлов, прихватив 2,6 млрд долларов. И первым делом объявил во всеуслышание, что за границей ему наконец-то «впервые свободно дышится». Запоздало, через восемь лет после отъезда за границу в 2014 году, сдал свой российский паспорт основатель группы фондов DST Global Юрий Мильнер: «Этим летом мы с семьёй завершили процесс выхода из российского гражданства». Резко нарастивший в этом году свой капитал с 1,2 млрд до 7,1 Николай Сторонский, отпрыск гендиректора АО «Газпром промгаз» Николая Сторонского, обосновался в Британии. Пишут, что уехал он загодя, а российский паспорт сдал в конце октября. С отъездом в Арцах основателя «Тройки Диалога» Рубена Варданяна, поговаривают, не всё так однозначно, но факт есть факт – от российского гражданства отказался и он. Наконец, громко хлопнул дверью банкир Олег Тиньков, не пожелавший ассоциироваться с Россией.

Произойди это год назад, отказы от гражданства можно было бы списать на условности крупного бизнеса – рыба ищет где глубже, а миллиардер – где нажитое в большей сохранности. Ничего личного, как говорится. Но нынче иной контекст. И неожиданно выяснилось, что миллиардеры – точно не за РФ.

И зачастую даже не сами за себя. А за тех, кто против. Но вот парадокс: а те, кто против – грубо говоря, коллективный Запад, – они-то кем считают беглых воротил? Точно их держат за своих? А не факт, не факт.

Чья корова – не важно

Вот и на Тинькова, громко хлопнувшего дверью, уже сыплется штукатурка. Власти США заподозрили банкира в мошенничестве при продаже активов.

И все выведенные им из России богатства могут арестовать. По версии заокеанской Фемиды, «больше не россиянин» Тиньков выводил свои российские миллиарды под прикрытием продажи активов. То есть все его антироссийские заявления, равно как и отказ от российского гражданства, могли быть лишь отвлекающим внимание звоном, аккомпанементом, танцами с бубном. И если заокеанскую Фемиду эти танцы не убедят, то Тинькова всё равно признают именно российским олигархом и от санкций ему уже не отбояриться. Все его выведенные из России активы сперва арестуют, а после и вовсе отнимут. От гражданства США Тиньков, к слову, тоже отказался – из-за штрафа от тамошних налоговиков в полмиллиарда долларов.

Но Тиньков пока неофит, не вполне понимающий, на какую растяжку его поставили и что нужно делать, чтобы было не больно. У Романа Абрамовича в этом смысле куда больше опыта – может теперь проводить мастер-классы. В 2018 году Абрамович получил израильский паспорт, а три года спустя – португальский. Полагал, что надёжно укрылся от шторма. Но лишь этой весной к нему пришло понимание, что бьют не по паспорту. В начале марта он загремел под санкции в Британии как «российский олигарх, тесно связанный с Кремлём». После чего англичане начали Абрамовича потихоньку раскулачивать: заморозили банковские счета, арестовали недвижимость и даже «отжали» любимую игрушку, футбольный клуб «Челси». И воротиле пришлось доказывать, что он может быть полезен тем, в чьих землях пригрелся. При посредничестве Абрамовича случились «стамбульские договорённости», итогом которых стал выход российских военных из-под Киева, Чернигова и Сум. Затем миллиардер посредничал в «зерновой сделке», которая спровоцировала отказ от российского наступления на Одессу и Николаев, а впоследствии ещё и уход из Херсона. Поиздержаться, конечно, тоже пришлось, несколько десятков миллионов долларов Абрамович направил на помощь Украине, демонстративно обеспечил освобождение из плена нескольких британских наёмников-снайперов, воевавших на стороне Киева. А ещё объявил, что «направит средства от проданной зарубежной собственности» пострадавшим украинцам. И – вуаля! – с Абрамовича сняли санкции, разморозили его банковские счета. Того и гляди вручат бочку варенья и корзину печенья. Но это не точно.

Два года назад «Наша Версия» писала: «В самом деле, а почему бы Западу и не подоить чужую корову, забредающую с чужого пастбища? Вымя-то у неё отросло – будь здоров! Андерс Ослунд, сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне и бывший советник российского правительства, имел возможность это вымя тщательно измерить: «С 1990 года из России был вывезен на Запад 1 трлн долларов. Сейчас в среднем вывозится 30–40 млрд долларов каждый год». Российские воротилы не настроены хранить деньги дома, опасаясь, что там их обильную шерсть состригут. Зато Запад им мнится вполне безопасным, несмотря на то что стригут их пока исключительно там, а не дома. Хотя вот что они могли бы прочитать в свежем докладе Атлантического совета: «Эти деньги (российских миллиардеров. – Ред.) могут представлять серьёзную угрозу национальной безопасности США, поскольку они могут быть использованы и направлены Кремлём на шпионаж, терроризм, промышленный шпионаж, подкуп, политическое манипулирование, дезинформацию и на выполнение других подрывных задач». Если так, то желание Запада прибрать к рукам российские деньги вполне объяснимо.

Прочти эти строки вовремя миллиардер Михаил Фридман, глядишь, не пришлось бы ему «находить утешение в пошлой пословице «бедность – не порок». Фридман, неверно оценив риски спецоперации, поспешил увести всё нажитое на малую родину, Западную Украину. Хотя вот вам новость из Киева – власти запустили процесс национализации бывшего Альфа-Банка Украина, переименованного Фридманом в Сенс банк. Если верить сообщениям в Телеграмм, по словам советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, «собственник банка пытался откупиться от европейских чиновников и получить статус «хорошего русского» за счёт передачи 1 млрд долларов в фонды, ориентированные на Украину». Но это, как видно, не помогло – в отношении Фридмана в Киеве возбуждено несколько уголовных производств, одно – по факту попытки обхода персональных санкций. Уроженцу Львова, видному деятелю еврейской общины, давно проживавшему в Британии, человеку неглупому, осторожному и безоговорочно лояльному, не удалось проскочить между струй. Так, может, обратно, в Россию?

В России долгое время считалось, что на миллиардеров, которым государство делегировало часть собственности, дабы избежать разворота к прошлому (в кратком изложении тезисов Анатолия Чубайса, который, хоть и не сдал российский паспорт, но тоже сбежал за границу), вполне можно положиться. Что они в лихую годину окажутся по одну сторону с народом и руководством страны. «Крымский консенсус», однако, заставил россиян усомниться, так ли это на самом деле

Разбираться будем сами?

Да как сказать. В России долгое время считалось, что на миллиардеров, которым государство делегировало часть собственности, дабы избежать разворота к прошлому (в кратком изложении тезисов Анатолия Чубайса, который, хоть и не сдал российский паспорт, но тоже сбежал за границу), вполне можно положиться. Что они в лихую годину окажутся по одну сторону с народом и руководством страны. «Крымский консенсус», однако, заставил россиян усомниться, так ли это на самом деле. И в 2017 году глава ВЦИОМа Валерий Фёдоров поделился неожиданным противоречием, вскрытым в ходе социологических опросов. Оказывается, россияне стали намного лучше относиться к предпринимателям и богатым людям, но при этом гораздо жёстче требуют раскулачивания крупного бизнеса. «По мнению граждан, в стране не должно быть олигархов, их собственность нужно вернуть государству. Отношение плохое, и динамики тут никакой нет». «Олигархи» – некорректный термин, но и так ясно, кого народ имеет под ним в виду. Миллиардеров, самых богатых в стране людей. «В России нелюбовь к олигархам и симпатии к предпринимателям совершенно естественны, – разъяснял экономист Михаил Хазин. – У нас всегда понимали, что олигарх – никакой не предприниматель. Предприниматель – тот, кто занимается делом, а олигарх – тот, кто своровал из бюджета, у населения. В русской культуре всегда считалось, что от трудов праведных не наживёшь палат каменных. Если ты очень богатый, наверняка своровал. А к предпринимателю, который своим трудом зарабатывает, отношение всегда было очень хорошее».

Понятно, что к лучшему для олигархов за эти годы ничего не изменилось. А теперь, в свете регулярных новостей о раскулачивании российских богатеев на Западе, и в России всё чаще заводится речь о том, что отечественных олигархов следовало бы раскулачить самостоятельно, не делясь добычей с прыткими иностранцами. «Так, может, не ждать, когда Британия всё, что сможет, конфискует у Фридмана, а России сделать это первой и национализировать всё, до чего ещё можно дотянуться?» – задаётся непраздным вопросом политолог Сергей Марков. Ему вторит писатель и публицист Александр Проханов: «Религия справедливости овладевает миром. Олигархи, ограбившие русский народ, создавшие на русских слезах несметные состояния, теперь, чтобы избежать западных санкций, берут украинское гражданство, перечисляют миллиарды Зеленскому, и на эти миллиарды Украина закупает американское оружие. Гаубицы М777 рвут на части русских парней. Религия справедливости неизбежно коснётся России. И чудовищная несправедливость, сотворённая олигархами после 1991 года, будет исправлена». Такая вот новая повестка, имплементируемая российскому обществу.

Общественный запрос на это явно есть. Получится ли? Что ж, богатейшее сословие уже продемонстрировало, что отрастило огромные животы, желудки, легко переваривающие миллиарды, но не отрастило зубов. Если западная олигархия выгрызала себе и права, и богатства своими зубами, оте­чественной не пришлось портить шкурки в суровых боях. И поэтому пожирать её станут не только на Западе, но и дома. Нужна иллюстрация? Вот она: дагестанским миллиардерам, братьям Магомедовым, на днях присудили почти 40 лет тюрьмы – на двоих. Не помогли ни несметные богатства, ни высокие связи. Такие, что выше почти что и некуда. «Коммерсанты, считавшиеся «кошельками» высокопоставленных представителей власти, не смогли уберечься не просто от тюрьмы, а от огромных, непомерных сроков, – констатирует депутат Госдумы от КПРФ Сергей Обухов. – Мало того, что они оказались беззащитны, выясняется, что в любом случае СВО – это не повод для заморозки всевозможных межэлитных конфликтов. Приговор Магомедовым на самом деле – приговор их высокопоставленным покровителям, не сумевшим спасти друзей или хотя бы облегчить им участь. И приговор всей российской олигархии – а она-то у нас, оказывается, ничегошеньки не может!» Добавим: ни здесь и ни там. Запад ждал от российских олигархов, что те, защищая свои капиталы, свергнут власть, угрожающую их капиталам. Не задалось.

И теперь двух мнений быть не может, что же будет дальше, то ли богатеев окончательно разденут догола по обе стороны нового железного занавеса, то ли они окрысятся и дадут последний бой. Что, как все понимают, едва ли. Богатеям страшно. И за этот свой страх они заплатят сполна.

Кстати

Похожие процессы наблюдаются на всём постсоветском пространстве, процесс раскулачивания набирает обороты буквально повсюду. Накануне украинский миллиардер Ринат Ахметов обвинил президента Украины Владимира Зеленского в авторитаризме и назвал его действия против олигархов «попыткой захвата власти» в стране «под видом системных реформ». «Отношения с бизнесом должны регулироваться цивилизованным образом, которому следуют все развитые страны, – настаивает воротила в интервью The Washington Post, – а не с помощью популистских законов». Между тем на Ахметова в Киеве уже объявили охоту – видимо, там посчитали, что хищник достаточно обескровлен в ходе потери жизненно важного для него Донбасса. Тем временем крёстный отец Зеленского в большой политике олигарх Игорь Коломойский утратил статус долларового миллиардера: по данным «Форбс», совокупная стоимость его активов снизилась до 850 млн, практически втрое. Коломойского «стригут» представители офиса президента, американцы намереваются отсудить всю его украинскую собственность, а Зеленский, похоже, ничем не может помочь. Или – не хочет. Совсем свежий пример на тему «богатые тоже плачут» – на тюремных нарах оказался личный «кошелёк» Зеленского, одесский «табачный король» Борис Кауфман. Пришлось откупаться – выход под залог из СИЗО стоил ему 30 млн долларов безвозвратного залога. Ни богатство свободы не гарантирует, ни высокие связи. Можно лишь временно откупиться – если повезёт.

Нечто похожее происходит и в Казахстане. Там весь год раскулачивали предпринимателей, приближённых к клану экс-президента Нурсултана Назарбаева. И если самого елбасы трогать не стали, то периметр вокруг него зачистили – будь здоров. Кто-то в тюрьме, кто-то в бегах, но все одинаково поистратились. Не смогли сберечь свои капиталы, не решившись их защищать до конца.

Руслан Горевой

Оригинал материала: “Наша Версия”