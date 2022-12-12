Личное: “Совсем ребенок”

Самое важное в половом воспитании детей – не обгонять время.

Детям не нужна лишняя информация, она их смущает, путает, иногда даже пугает.

Поэтому рассказывая детям про отношения, имейте в виду их ровесников и отношения с этими ровесниками, а не гипотетические отношения взрослых со взрослыми.

Для шестилеток – про шестилеток, для подростков – про подростков.

Это вам кажется, что детям интересно все разузнать про вас, а им интересно – про себя.

cheerful_life

Уважаемая Эволюция, здравствуйте, очень прошу разобрать моё письмо и подсказать, как следует разговаривать с дочерью-ребёнком об отношениях.

Моей дочери сейчас 9 лет, но ещё в садике (ей тогда лет 6 было) был один мальчик, который ей нравился, и она называла его своим парнем. Говорила, что “у меня есть парень, он меня любит”. Я была знакома с мамой этого мальчика и мы иногда гуляли вместе с детьми, мальчик просто дружил с ней, играли в игры, даже не особо он дочке симпатизировал – кажется иногда уставал от ее активности. Я тогда не обращала на это внимания особо, думала, что дети растут и со временем перерастёт.

(Если маленький ребенок говорит про любовь и свою свадьбу, взрослые чаще всего смеются. Это нормальная реакция на стремление ребенка играть во взрослую жизнь. В описанной ситуации можно было бы уточнить у дочки, в чем проявляется любовь, особенно ее любовь. Можно обсудить, что любовь – это забота о человеке, уважение к его интересам, что любить – это значит не быть эгоистом. Плохо, когда “любовь” в представлении маленьких детей выглядит исключительно как ритуалы ухаживания, за которыми ничего не стоит. Еще хуже, когда любовь противопоставляется дружбе)

Впервые я серьёзно запереживала, когда спустя пару лет мы переехали в другой город, дочка поменяла две школы и несколько раз круг общения, но она продолжала вспоминать того мальчика из садика, спрашивала когда они увидятся, когда мы следующий раз вернемся в тот город.

Хотя времени скучать у нее вроде не было- несколько кружков, школа, репетитор, но всё равно она о нём помнила. Она очень общительная- легко знакомится с детьми, с ней многие дружат. В каждом новом классе, как она говорила, у неё тоже обязательно был “парень”, иногда даже два, говорила что они признавались ей в любви, это было для неё очень важно. Каждый раз, когда она ездила в какой-то лагерь, приезжала с заявлением, что там тоже появился парень. Я этому не особо верила-но не спорила, разве что говорила, что мальчики не обязательно должны быть парнями-с ними здорово просто дружить.

(Если ребенка так сильно интересует тема любви, лучше обсуждать эту тему, сохраняя приемлемый для возраста контекст. В идеале вы должны очеловечить любовные отношения, чтобы у ребенка в голове не возникло идеи, что мужчины и женщины – разные существа, что между ними какое-то противостояние, борьба, что любовь противоположна дружбе, что секс принципиально важен. До подросткового возраста, в идеале до старшего подросткового, тема секса вообще не должна интересовать ребенка. И если вы вдруг видите интерес ребенка к сексуальной тематике, постарайтесь уводить его фокус на более интересные и важные моменты отношений: совместные игры, дела, взаимопомощь, заботу)

И вот пару дней назад я взяла ее телефон и посмотрела один из мессенджеров, меня заинтересовала конкретная переписка с одним из “парней” со школы. В пропорциональном соотношении там 20 ёё реплик к двум его, она спрашивает “почему он ей не пишет, что ей так нравится когда он пишет, а он ее игнорирует, неужели он нашел себе другую девушку, много бессмысленных эмоджи и восклицательных знаков”. На что тот односложно отвечает, шлангует и вообще потом перестал писать.

Дорогая Эволюция, мне очень жутко и я в растерянности, думаю если бы дочке было 16 лет, я бы больше испугалась, но с другой стороны, мне наверное было бы легче с ней поговорить и найти подходящие слова и примеры из жизни.

А здесь она совсем ребёнок, что делать?

(Надо постараться начать общение с ней на эту тему. Ничего страшного не происходит, никакой срочности нет, но хорошо, если дочка будет делиться своими мыслями и желаниями, сейчас и особенно дальше. И вот когда она сама начнет рассказывать и показывать переписки с мальчиками, надо аккуратно доносить до нее золотое правило взаимности, правило равенства и баланса в отношениях. Объясните, что плохо, когда один тянет одеяло на себя и тем более навязывается. Избегайте грубых формулировок, не обижайте ребенка, у нее не должно возникнуть мысли, что это унизительно. Поясняйте мягко, что это мешает общению, что это не дает другому человеку раскрыться и проявить свои собственные желания, поэтому он замыкается, отстраняется. Скорее всего у дочки с темой любви связаны какие-то амбиции, желательно перенаправить их, показав, что самой большой популярностью пользуются люди, у которых есть успехи в творчестве, спорте, учебе, которые хорошо выглядят, веселые и добрые. С такими хотят общаться и дружить, и таких любят. Очень важно, чтобы любовь не казалась дочке какой-то отдельной, маргинальной сферой жизни, а была продолжением нормальной жизни, с теми же самыми законами. Избегайте говорить о гендерной форе и прочей разнице, это не имеет в ее возрасте никакого значения, да и позже имеет очень маленькое)

С отцом дочки я развелась, когда ей было 3 года. Мы расходились с претензиями друг к другу (по сути я была инициатором развода, но муж и не против был), но вслух это при ней не обсуждали: вроде как всё спокойно для неё прошло, муж всегда когда хотел, мог к ней приезжать, они общаются.

Более трёх лет я в отношениях (и год замужем) с другим мужчиной, на мой взгляд они достойный образец для дочки: в них есть нежность, любовь и поддержка.

Что ещё можно сделать, чтоб она перестала так победоносно коллекционировать “парней”, особенно против их желания?

(В целом автор очень правильно формулирует проблему. Победоносность, коллекционирование, “парни”, против их желания. Судя по формулировке, автор сумеет все верно донести до дочки. Главное не торопиться и не нажимать на нее)