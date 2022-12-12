“Оказываем поддержку”: ранее судимый Пригожин заявил, что ЧВК “Вагнер” не снимает с себя ответственности за дальнейшую судьбу уголовника Николина

В ответ на запрос издания “Правда.ру” о расследовании стрельбы в Новошахтинске, Пригожин рассказал, что Николин находится под следствием, а руководство ЧВК “Вагнер” оказывает ему поддержку.

“Николин в настоящее время находится под следствием, мы оказываем ему всевозможную поддержку. Руководство ЧВК “Вагнер” никоим образом не снимает с себя никакой ответственности за его дальнейшую судьбу”, — цитирует бизнесмена пресс-служба компании “Конкорд”.

Он также подчеркнул, что уже подписал ходатайство о личном поручительстве за бойца и готов забрать его обратно на передовую.