В технополисе “Москва” наращивают выпуск деталей для импортозамещения

Резидент технополиса расширил производственную линию за счет закупки фотополимерных принтеров для 3D-печати. Об этом рассказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что предприятие потратило на закупку 27 миллионов рублей. Чиновник отметил, что расширение производственных мощностей позволит удовлетворить спрос российских предприятий на инженерные детали в отраслях металлообработки, машино– и авиастроения и других сферах.

Ранее сообщалось, что в технополисе “Москва” разработали новый чип для гражданской авиации. Изделие будут использовать в отечественных навигационных спутниковых системах. Сейчас разработка проходит испытания.

Производственные мощности технополиса “Москва” расширяются. Так, в октябре 2022 года один из резидентов особой экономической зоны начал выпускать пластиковые поддоны. Продукция востребована логистическими центрами, складскими комплексами, оптовыми базами и промышленными предприятиями

В следующем году в технополисе начнут производить лекарства. Там будут выпускать до 3,6 миллиарда единиц препаратов.

Напомним, что с каждым годом в Москве увеличивается число новых предприятий. За пять лет инвестиции в столичную экономику превысили 20 триллионов рублей.