«Обещать – не значит жениться»: планы Беглова о решении проблем дольщиков могут остаться невыполненными

Действующий губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов пообещал обманутым дольщикам, что до 2023 года «проблемное» жилье будет введено в эксплуатацию, однако журналисты сомневаются возможности реализации обещания градоначальника.

Во время провальной прямой линии Беглов сообщил, что знает обо всех проблемах обманутых дольщиков и пообещал решить их до конца 2023 года. Однако, по мнению экспертов компании «Конкорд», планы губернатора сложно осуществить.

Так, у компании-донора «AAG», достраивающей ЖК «Изумрудный» в Зеленогорске, в октябре закончилось разрешение на строительство, а данных о его продлении нет. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию также отсутствует. Другой ЖК – «Новая Скандинавия» должен был быть достроен до конца 2023 года, однако из-за новых сроков объект может быть сдан только в 2024 году.

Кроме того, количество обманутых дольщиков также может возрасти. В 2016 году правительство Петербурга признало стратегическим проект по строительству сети гостиниц массового сегмента. Для реализации инициативы власти Северной столицы передали инвесторам шесть участков земли на инвестиционных условиях, но три года спустя Управление федеральной антимонопольной службы по Петербургу (УФАС) установило факт нарушения законодательства из-за присвоение инвестиционному товариществу, которое занималось реализацией проекта, статуса стратегического инвестора. В 2021 году Арбитражный суд Северно-Западного округа подтвердил решение антимонапольщиков.

Власти города должны были признать решение суда и расторгнуть договоры с компаниями, но на данный момент этого не произошло. После всех судебных разбирательств с застройщиками в конце декабря 2022 года будет вынесено окончательное решение по делу, после которого все дома могут быть признаны самовольными постройками, а собственники лишаться имущества.

Таким образом, есть ряд факторов, которые делают почти неисполнимым обещание Беглова решить проблемы обманутых дольщиков до конца 2023 года. При этом, отмечают «Невские новости» петербуржцы уже давно привыкли, что градоначальник придерживается принципа «обещать не значит женится» и все его заявления могут остаться простыми словами.