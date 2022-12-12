 

Сергей Соседов резко раскритиковал песню Анны Asti «Феникс»

12.12.2022, 12:55, Разное
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Сергей Соседов резко раскритиковал песню из репертуара певицы Asti «Феникс». При этом музыкальный критик засыпал похвалами участницу шоу «Ты – суперстар!» Ольгу Зарубину.

В новом сезоне конкурса «Суперстар! Возвращение» вместе с другими звездами эстрады 1990-2000-х годов принимает участие Ольга Зарубина. Бывшая супруга Александра в последнем выпуске шоу выступила с песней из репертуара Анны Asti «Феникс». Несмотря на похвалы артистке в предыдущей программе, в этот раз Сергей Соседов раскритиковал такой выбор композиции. По мнению музыкального критика, хит Анны Дзюбы, ранее работавшей в дуэте Artik & Asti, является примитивным.

Более того Соседов считает, что прослушивание подобных песен приводит к деградации. Журналист признал, что трек выполнен в соответствии с последними модными трендами в музыке. Однако песня «Феникс» не стала от этого более талантливой, и включение в шоу «Суперстар! Возвращение» не понравилось строгому члену жюри. Не пришелся по душе критику и текст шлягера Анны Asti, по его мнению, это набор рифмованных слов.

Не выразил негатива после номера Ольгой Зарубиной с композицией из репертуара Анны Asti только в вокальном мастерстве конкурсантки. Сергей Соседов и ранее отмечал голосовые данные певицы, выразив мнение, что исполнительницу хита «На пароходе музыка играет» боялись все другие артистки Советского Союза и России. Сейчас он подтвердил свои слова, добавив, что Зарубина превзошла более молодую соперницу на эстраде.


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