В Сети появились кадры пожара в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе

В Сети появились кадры сегодняшнего пожара в одном из районов Москвы. Фото и видео ЧП в ТЦ «Стройпарк» в Балашихе обнародовали сотрудники МЧС.

Чрезвычайное происшествие произошло сегодня утром в одном из торговых центров Москвы. Из-за возгорания строительных материалов в ТЦ «Стройпарк» на его территории начался пожар. Пламя быстро распространилось и охватило порядка десяти тысяч квадратным метров. Как сообщают официальные представители Министерства чрезвычайных ситуаций, от площадки рядом с центром, где владельцы магазина стройматериалов хранили пенополистирол, огонь перекинулся на помещения на перовом этаже здания.

Согласно квалификации пожаров, инцидент в «Стройпарке» получил четвертый ранг сложности. Опасность ситуации усугубляет тот факт, что рядом с торговым центром нет источников воды, которые могли бы быть использованы пожарниками в процессе тушения. Исходя и данных экстренных служб, из-за возгорания пострадал один из охранников ТЦ.

Причиной пожара, сообщают в МЧС, могло стать короткое замыкание, вызванное попаданием дождевой воды на участки проводки. На данный момент прокуратура Московской области начала проверку всех обстоятельств произошедшего. На опубликованных в интернете кадрах видно пламя и густые клубы дыма, которые простерлись над находящейся поблизости с ТЦ «Стройпарк» парковкой автомашин в сторону парка. Сейчас на месте продолжают работу специалисты служб реагирования на чрезвычайные ситуации, сколько единиц техники и работников задействовано, данных пока нет. Все остальные подробности ЧП будут обнародованы позже.