Рэпер Diddy стал отцом в седьмой раз

В минувшие выходные 53-летний Diddy — настоящее имя Шон Комбс — объявил, что стал отцом в седьмой раз. Рэпер раскрыл пол новорожденного малыша (это девочка), однако сохранил в тайне имя матери ребенка.

Я так счастлив приветствовать в этом мире мою малышку Лав Шон Комбс, – написал он. – Мама Комбс, Куинси, Джастин, Кристиан, Чанс, Делайла, Джесси и я, все мы так сильно любим тебя! Бог – великий творец!

Ранее в этом году артист подтвердил, что встречается с 28-летней участницей рэп-группы City Girls Янг Майами. Многие фанаты предполагают, что именно она является матерью девочки. Впрочем, в последнее время в социальных сетях рэперши не появилось ни одной “беременной” фотографии, поэтому личность “мамы Комбс” все еще остается под вопросом.

Напомним, что Diddy— многодетный отец. У рэпера есть 31-летний приемный сын Куинси, 24-летний сын Кристиан и 15-летние дочери-близнецы Джесси и Делайла от брака с покойной женой Ким Портер, а также 28-летний сын Джастин от отношений с Мисой Хилтон и 16-летняя дочь Чанс от другой бывшей возлюбленной Сары Чапман.

Кстати, среди знаменитых романов Diddy — отношения с поп-дивой Дженнифер Лопес. Они были вместе с 1999 по 2001 год до того, как Лопес впервые сошлась с Беном Аффлеком. Им удалось сохранить теплые дружеские отношения, и прошлом году рэпер делился в своем блоге редким совместным фото с певицей.

Янг Майами