Инсайдеры: друзья Селин Дион переживают за певицу после новостей о неизлечимой болезни

О серьезных проблемах со здоровьем 54-летняя Селин Дион рассказала поклонникам в минувший четверг, а уже сейчас на связь с таблоидом Page Six вышли инсайдеры из ближайшего окружения певицы и рассказали журналистам подробности. Источники полагают, что Селин уже вряд ли когда-либо вернется на сцену.

Возможно, она не сможет вернуться на сцену. Селин относится к тому типу людей, которые не хотят, чтобы люди излишне беспокоились за нее: ее поклонники одержимы каждым ее вздохом. Они ловят каждое ее слово.

Отметим, что Селин не скрывала горя от потери своего мужа и менеджера Рене Анжелила, который скончался от рака горла в январе 2016 года. По словам инсайдеров, друзья Селин всерьез беспокоятся о том, кто же теперь, когда супруга нет рядом, позаботится о звезде.

С тех пор, как Рене ушел, ей было очень тяжело. Его не было рядом, чтобы защитить Селин. Он был ее якорем, заботился о ней. Селин полагалась на него во всем — в управлении, финансах, продюсировании музыки, — и после его кончины дела пошли под откос.

Я точно не уверен, что у нее есть кто-то, кто бы присматривал за ней или принимал ее интересы близко к сердцу, – сказал другой инсайдер. – Это правда — она, возможно, больше никогда не сможет выступать вживую.

Напомним, что со своим покойным супругом Селин Дион познакомилась в 1980 году в родной для обоих Канаде. На тот момент женатому музыкальному менеджеру и отцу троих детей Рене Анжелилу было 38 лет, а певице — 12. Можно сказать, что Анжелил и был тем человеком, который дал старт головокружительной карьере Дион. У пары трое общих сыновей — 21-летний Рене-Шарль и 12-летние близнецы Эдди и Нельсон.

Неутешительный медицинский диагноз Селин — “синдром мышечной скованности”, который вызывает боли и спазмы, а также влияет на голосовые связки. Это заболевание может провоцировать разрывы мышц, что сильно ухудшает качество жизни, зачастую мешая человеку нормально двигаться, водить машину и даже есть.