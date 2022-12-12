 

Германия пообещала Украине новые вооружения и боеприпасы

12.12.2022, 12:19, Разное
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Немецкое правительство пообещало поставить Украине новые вооружения и боеприпасы, пишет Das Erste, ссылаясь на слова украинского посла в ФРГ Алексея Макеева. Отмечается: о каких именно вооружениях идёт речь, пока неизвестно, однако, возможно, это будут средства ПВО и САУ.


AP

Правительство ФРГ, судя по всему, пообещало Украине новые поставки вооружений, пишет Das Erste, ссылаясь на заявление украинского посла в Германии Алексея Макеева. Дипломат отметил, что не хотел подвергать немецкое правительство давлению.

«В непосредственном разговоре нам пообещали новые вооружения и боеприпасы. Какие именно — мы объявим в подходящее время», — приводит издание слова Макеева. При этом он также подчеркнул, что Украина сейчас срочно нуждается в системах ПВО, САУ и боеприпасах.

Украинский дипломат также добавил, что ведёт переговоры о поставках немецких БМП «Мардер» и танков «Леопард-2», пишет Das Erste. Издание напоминает, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц отклонил просьбу о поставке Украине «Леопардов». Политик отметил, что ни одна страна НАТО не поставляла Украине современных танков.

По словам Макеева, в правительстве ФРГ пообещали не проводить с Россией мирных переговоров без согласия на то со стороны Украины, пишет Das Erste. 


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