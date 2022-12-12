Мнение: Месть

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, у которого в сентябре 2016 года было обнаружено порядка 9 миллиардов в рублевом эквиваленте, оказывается, не получал взяток. А был полноценным и равноправным партером банковских воротил, организовавших работу Площадки или Главного управления виртуальных расчетов (ГУВР), теневой системы, через которую ежедневно проходило порядка 150 миллионов долларов. Какие-то деньги уходили на теневую конвертацию в наличные рубли и доллары, какие-то деньги выводились из России.

Это прямо следует из «Постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», подписанного 22 июля 2019 года генералом ФСБ, заместителем начальника управления М.

ФСБ еще в 2019 году установило, что с 2012 по январь 2019 года прибыль от деятельности Площадки распределялась в такой пропорции: Раздорожный – 40 %, Станкевич – 20 %, Моторин – 20%, а до сентяьря 2016 года 20% получал полковник МВД. Дмитрий Захарченко.

Раздорожный, Станкевич и Моторин – это банкиры, связанные с банком «Новое время», который был учрежден еще в 2008 году для обслуживания денежных потоков в России. Банк был создан украинскими бизнесменами, близкими к руководству «Нафтогаз Украины» и олигарху Дмитрию Фирташу. Среди учредителей был и Валерий Раздорожный. Позже в руководстве банка появились Станкевич и Моторин.

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