Московские специалисты отремонтировали дороги в Донецке и Луганске

В столицах ДНР и ЛНР отремонтировано уже более 420 тысяч квадратных метров асфальта. Также московские дорожники привели в порядок 45 тысяч квадратных метров тротуаров, сообщил заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Перед началом ремонтных работ в эксплуатацию ввели два асфальтобетонных завода общей мощностью около 300 тонн смеси в час. Предприятия выпускают все виды горячих асфальтобетонных смесей.

Заммэра столицы отметил, что в народных республиках ввели в эксплуатацию три бетоносмесительные установки. Мощность каждой – от 40 до 70 кубометров в час, сообщается на портале mos.ru.

Напомним, что в рамках соглашения между Москвой и республиками Донбасса столица помогла восстановить и подготовить к зиме более 300 объектов в Луганске. В работах участвовали около 2,5 тысячи специалистов и 360 единиц техники.

Также московские коммунальщики отремонтировали 149 объектов, включая детский сад и восемь школ. Специалисты из столицы продолжают восстанавливать физкультурно-оздоровительный комплекс и стадион.

Кроме того, Москва помогает в лечении детей Донбасса. В текущем году столичные медцентры приняли более 280 ребят из ДНР и ЛНР.

В столицах республик работают бригады московских медиков. Специалисты провели около 3,5 тысячи операций и более 11 тысяч консультаций, помогли установить и настроить медтехнику.