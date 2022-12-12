 

Выезд за границу станет возможен только при условии сдачи норм ГТО

12.12.2022, 11:33, Разное
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Для россиян, которые не могут сдать нормативы ГТО, будет ограничен выезд за границу – такую идею выдвинул глава «Справедливой России» Сергей Миронов.

Коллеги поддержали его и соответствующий законопроект уже успешно прошёл первое чтение.

Миронов указывает, что любой россиянин должен иметь подготовку для силового разъяснения своей патриотической позиции в недружественном окружении.

– Человек, который успешно сдаёт ГТО, будет в состоянии аргументированно, то есть силовым путём, объяснить свою правоту, – говорит политик. – Например, заходит наш гражданин в ресторан в некой кавказской стране, а от него требуют подписать бумажку о том, что он предатель и фашист. Любой отличник ГТО в ответ заставит басмачей эту бумажку сожрать, а затем натянет им зрительные органы поверх седалищных холмов. Это есть в нормативах.

Коллеги Миронова подтверждают: сколько бы не разговаривали о «мягкой силе» и важности интеллекта, в действительности на Западе уважают только грубую физическую силу.

– «Взять вот Америку – её же не любит никто, но все уважают. А уважают почему? Потому что боятся, – говорит один из соавторов законопроекта. – Никто не мечтает жить, как живут американцы, или жить в Америке. Дураков нет. Все их презирают, но в то же время знают, что они могут дать сдачи. И уважают именно за это. Мы должны себя поставить так же.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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