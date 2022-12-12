Мнение: Латыш, казах и русский поют песню на украинском

Очаровательная и бесподобная Люба Терлецкая (я ее, как и Арестовича, обнаружил очень давно, до ее всенародной славы) делает вот прямо сейчас в своем неповторимом стиле обзор предельно дурацкого музыкального шоу Константина Меладзе – и у нее выходит не только очень смешно и трогательно, но даже и злободневно. Чего стоит хотя бы, что само шоу 2019 года о том, “как Костя Меладзе набирал себе бойз-бенд” – а один из участников, талантливый паренек Дмитрий Карякин из Белоруссии, сидит сейчас в белорусской тюрьме – за участие в протестах против белорусского упыря. А кто-то из украинских участников сейчас, поди, воюет, с оружием в руках… Да и из российских – кто-то, небось, в бегах, а кого-то, может, и мобилизовали.

Да и бойз-бенды, видимо, в России скоро или запретят вовсе, или предпишут, что выступать там можно только при соблюдении жестких условий: все песни исполнять только в виде маршей, все участники должны быть или в армейской форме, или в мундирах Росгвардии, или, на худой конец, в ватниках с эмблемой ЧВК Вагнер. А иначе – никак, будет считаться гомосексуализмом.