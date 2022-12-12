Король Карл III и королева-консорт Камилла на первой рождественской открытке в новых титулах — фото

В минувшие выходные Карл III и его супруга Камилла показали открытку, которую будут рассылать на Рождество в этом году. Это первая праздничная фотокарточка, на которой они запечатлены в новом статусе правящего короля Великобритании и его королевы-консорта после смерти Елизаветы II.

Желаем вам счастливого Рождества и Нового года, – говорится в послании внутри открытки.

Фотография для открытки была сделана на Бремарских Хайлендских играх, прошедших 3 сентября этого года. На снимке Чарльз (Карл III) позирует в костюме-тройке любимого серого оттенка и цветастом галстуке, в то время как Камилла сияет в темно-зеленом ансамбле из платья-пальто и шляпки-таблетки.

Кстати, на прошлой неделе королева-консорт Камилла стала героиней рождественской обложки журнала “Good Housekeeping”.

Отметим, что также в выходные в сети появилась праздничная открытка с Кейт Миддлтон, принцессой Уэльской. 15 декабря она возглавит рождественскую службу в Вестминстерском аббатстве, которую ведет уже второй год подряд.