Брук Шилдс с дочерьми, Дуа Липа, Кэти Холмс и другие гости iHeartRadio Jingle Ball

Вечером 9 декабря на нью-йоркском стадионе “Мэдисон-сквер-гарден” прошел ежегодный праздничный концерт iHeartRadio Z100’s Jingle Ball 2022. Мероприятие собрало десятки знаменитых гостей, многие из которых не только прошлись по красной ковровой дорожке, но и выступили на сцене, в том числе Дуа Липа, Деми Ловато и Чарли Пут. Некоторые селебрити пришли с детьми — например, Брук Шилдс появилась на публике в компании красавиц-дочерей, 19-летней Роуэн и 16-летней Грир Хэммонд. Помимо Брук на мероприятии засветились и другие звезды кино и телевидения — например, актрисы Кэти Холмс и Зои Дойч, а также ведущая и писательница Марта Стюарт.

Дуа Липа Кэти Холмс Брук Шилдс с дочерьми Деми Ловато Зои Дойч