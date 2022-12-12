 

Брук Шилдс с дочерьми, Дуа Липа, Кэти Холмс и другие гости iHeartRadio Jingle Ball

12.12.2022, 11:15, Разное
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Вечером 9 декабря на нью-йоркском стадионе “Мэдисон-сквер-гарден” прошел ежегодный праздничный концерт iHeartRadio Z100’s Jingle Ball 2022. Мероприятие собрало десятки знаменитых гостей, многие из которых не только прошлись по красной ковровой дорожке, но и выступили на сцене, в том числе Дуа Липа, Деми Ловато и Чарли Пут. Некоторые селебрити пришли с детьми — например, Брук Шилдс появилась на публике в компании красавиц-дочерей, 19-летней Роуэн и 16-летней Грир Хэммонд. Помимо Брук на мероприятии засветились и другие звезды кино и телевидения — например, актрисы Кэти Холмс и Зои Дойч, а также ведущая и писательница Марта Стюарт. 

Дуа ЛипаКэти ХолмсБрук Шилдс с дочерьмиДеми ЛоватоЗои Дойч


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