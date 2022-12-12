Ставьте цели правильно – Личное мнение

Помните, как лет 5-7 назад в чрезмерно развитых тогда соцсетях люди под Новый год писали цели?

Смешно было. Особенно, если учесть то, что никто так ничего и не делал потом.



Фото: Соцсети

Теперь целей никто не пишет, хотя — в принципе! — идея начать год с чего-то полезного для себя, была неплохой.

Предлагаю не ставить глобальный целей — не нужно лететь на Луну, колонизировать Марианскую впадину и пытаться вернуть бывшего мужа. Цель должна быть: а) несложной, чтобы ты её всё-таки выполнила, и бэ) полезной лично для тебя.

Лучшая из таких целей — привести в порядок себя.

Но и тут, опять же, не нужно совершать чего-то, что требует нечеловеческих усилий — если поставите такие задачи, то делать их не станете.

Возьмём два главных фактора улучшения внешности — волосы и лицо.

Для волос можно поставить цель — пропить минимальный трёхмесячный курс витаминов HoneyTeddy. В составе — 11 витаминов и минералов, которые помогут ускорить рост волос, сократить выпадение и ломкость.

Что хорошо — весь декабрь действует акция на HoneyTeddy: 1+1=3. То есть, при заказе двух баночек третья идёт в подарок.

Что ещё лучше — удобный формат приема, который не требует от вас сверхусилий: всего 1 пастилка в день, сочный и вкусный жевательный десерт после завтрака. Не нужно запивать водой, никаких огромных капсул по несколько раз в день.

Чем хороши именно HoneyTeddy? Грамотной дозировкой тех веществ, которые нужны именно для волос.

Я не зря говорю о правильной дозировке. Взять биотин — от его переизбытка пойдут прыщи, а от недостатка — волосы не растут. В HoneyTeddy — ювелирно точная его дозировка. Столько, чтобы волосы росли, но не было проблем с кожей.

В составе не только биотин, но и целый комплекс других витаминов, каждый из которых способствует росту волос.

Единственное, что от вас требуется — это пропить витамины хотя бы три месяца. Это три банки — именно после этого я заметила эффект, но лучше, конечно, пропить витамины полгода.

Маленький шаг? Несложное действие? Так я и говорю, что не нужно ставить себе цель свернуть горы. Улучшите состояние волос — это сделать просто, но и результат серьёзный.

Как дополнение, в магазине HoneyTeddy вы найдёте всё необходимое для комплексного ухода за волосами.

Витаминный комплекс — для питания волос изнутри, оригинальные средства — для ухода снаружи. А для комплексного ухода за волосами рекомендую попробовать новинку — тоник для кожи головы Masil, который препятствует выпадению волос.

В магазине, кроме акции 1+1=3, действует и 10-процентная скидка на весь корейский ассортимент по промокоду KOREA. Доставка при заказе от 5’000 рублей по России бесплатна.

Для лица рекомендую присмотреться к бренду натуральной косметики Ecomake.

Экомэйк — это минеральная косметики для ухода и создания естественного макияжа с эффектом «фотошоп» и без маски на лице.

Она не забивает поры, позволяя ей дышать, создавая эффект «макияжа без макияжа». Производится у нас, в России, на собственном производстве в Челябинске.

Лично я давно отказывают от ненатуральных составов косметики. Если это тональник — забиваются поры, а потом появляются высыпания.

Если это тушь, то к вечеру она осыпается, но что ещё хуже — в течение дня она утяжеляет ресницы.

Косметика Экомэйк как раз решает все эти проблемы, уже более 30 тысяч клиентов по всему миру оценили её по достоинству.

Что важно, в Ecomake не тестируется на животных — раз, и два — в косметике нет отдушек, консервантов и талька, а потому она не закупоривает поры.

Мне особенно приглянулись два средства:

• BB-крем 3в1 — для тех, кто любит тональное средство в жидком виде без эффекта «маски». Увлажняет, тонирует кожу и защищает от солнечных лучей (SPF=15).

Невесомая шелковистая текстура окутывает кожу мягкой вуалью, не забивает поры, скрывает несовершенства (высыпания, покраснения, пигментные пятна) и создаёт эффект естественно безупречной кожи. Легко распределяется, не оставляет разводов, жирного блеска и липкости.

• Инновационная 100% натуральная чёрная тушь. Создаёт выразительный изгиб ресниц и эффект распахнутых глаз, который сохраняется на весь день.

Не осыпается, не даёт эффекта «панды». Содержит масла и витамины, которые укрепляют и стимулируют рост волосков. Не содержит синтетических компонентов, вызывающих аллергии — покраснения или слезливость, а вместо силиконов в составе — натуральный воск.

Безопасна для тех, кто носит контактные линзы и обладает чувствительными глазками.

С промокодом MIRO15 на сайте Ecomake получите скидку 15% на весь товар, акция ограничена. Также они представлены на Озоне, скидка действует и там.

И кстати, и витамины, и хорошая косметика могут стать прекрасными подарками на Новый год!

Какие самые смешные цели на новый год вы ставили? Хоть раз что-то осуществили?

Пастилки Honey Teddy — не являются лекарственным средством и не предназначены для лечения заболеваний. В состав пастилок входит витаминный комплекс, полный состав которого доступен в инструкции и на сайте производителя.

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