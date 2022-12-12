За гамбургеры и тёплые пальто — в условиях финансового кризиса районным бандам становится легче вербовать британских школьников

Преступники используют гамбургеры и тёплые пальто для вербовки детей в районные банды по всей Великобритании, пишет The Guardian. Как поясняет газета, преступники пользуются сокращением государственных служб по работе с молодёжью и нехваткой персонала в школах, чтобы предлагать заработок детям из социально незащищённых семей. По словам газеты, бандиты всё чаще подходят к голодным и замёрзшим детям возле школы, соблазняя их едой и тёплыми вещами.



AP

Преступники используют гамбургеры и тёплые пальто для вербовки голодных, замёрзших детей в районные банды по всей Великобритании, пишет The Guardian. Директора школ по всей стране утверждают, что рост цен заставляет учеников идти на поводу у бандитов и перевозить наркотики.

В связи с сокращением государственных программ по поддержке молодёжи и недостатком персонала в школах из-за низкой заработной платы многие работники образования считают, что проигрывают битву за обеспечение безопасности уязвимых детей вне школы, отмечает газета.

Директор благотворительной организации Diversify Сара Каннингем рассказала журналистам, что в школах есть дети, чьи семьи не могут позволить себе школьное питание, и они проводят обеденное время на улице, голодные и замёрзшие. «Появляется кто-нибудь в хороших кроссовках и приносит им бургер или тёплое пальто. Часто именно так их и вербуют», — поясняет она.

По словам Каннингем, многие школы сократили число сотрудников, дежуривших на игровых площадках в обеденное время из-за финансовых трудностей, поэтому банды могут подходить к молодым людям беспрепятственно. В её благотворительной организации есть фотографии членов банды, передающих посылки через школьные заборы во время обеденного перерыва. Как подчёркивает эксперт, не менее опасно время после окончания уроков, когда родители не могут забрать детей, и они без труда могут повстречать бандитов.

Руководитель отдела исследований и политики по вопросам преступности и правосудия консалтинговой компании Crest и эксперт по районным бандам Джо Калуори утверждает, что преступники пожинают плоды упадка государственных служб по всей стране, в особенности ответственных за молодёжную политику. Он добавляет, что полиция и службы по делам детей в районах за пределами крупных городов, как правило, не имеют ни достаточного финансирования, ни опыта для эффективной борьбы с бандами или насилием.

Генеральный секретарь профсоюза руководителей школ и колледжей Джеф Бартон рассказал, что недавняя встреча директоров школ на севере Англии, на которой, как он ожидал, основное внимание будет уделено текущему финансовому кризису, вместо этого была посвящена опасениям по поводу районных банд и «выходу внешкольной жизни из-под контроля». «Один руководитель заявил нам, что дети голодны, и если вы предложите им бесплатную еду, они возьмут её и в конечном счёте доставят вам наркотики», — признался Бартон. Он добавил, что эксплуатация бандами больше распространена в сельских районах, где меньше поддержки со стороны стеснённых в средствах социальных служб и полиции.

Директор средней школы в Северном Йоркшире, пожелавшая остаться неизвестной, также рассказала о проблема с местными бандами. По её словам, в каждой школе учатся молодые люди, ставшие жертвами какого-либо насилия или преступной деятельности, связанной с районными бандами. Глава учебного заведения беспокоится, что дети в её районе уязвимы для эксплуатации со стороны этих преступных организаций, поскольку не знают правил поведения на улице, им нечем заняться вне школы, и многие из их семей действительно с трудом могут позволить себе еду, оплату счетов и отопления.

«Если дома много дополнительного стресса, молодые люди пойдут куда угодно за комфортом. По моему опыту, молодые люди вовлекаются в преступность и наркотики, потому что чувствуют себя несчастными, изолированными или нелюбимыми», — объясняет школьный директор. Кроме того, по её словам, в сельских районах гораздо труднее получить поддержку от социальных служб. «Широкая общественность была бы шокирована тем, насколько высоким должен быть порог, чтобы вы получили помощь для молодого человека, о котором вы беспокоитесь», — сетует руководитель.