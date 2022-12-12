«Большая часть репрессированных учителей были историками»

В Коми педагога Никиту Тушканова обвинили в оправдании терроризма.



Никита Тушканов в суде. Скрин видео vk.com syktcourt

— Никиту забрали во время урока, завалились и на пол уложили, — девушка Никиты Тушканова рассказывает о происходившем пару дней назад. Сейчас уже понятно: 48 часами задержания дело не ограничится — Тушканов в СИЗО, ему вменяют оправдание терроризма.

Никита Тушканов — учитель истории из Республики Коми и герой публикаций «Новой газеты». Год назад его уволили из школы после выхода на пикет в день массовых протестов против ареста Алексея Навального.

Накануне учителей собрали на педсовет и потребовали гарантий, что школьники не появятся на митингах. Никита со школьниками — у него был выпускной класс — договорился: сходил на пикет вместо них.

Накануне он записал видеоролик с такими словами:

ЦИТАТА

«Этот режим боится детей. Мне страшно, но дальше бояться некуда. Я никого не призываю — делайте то, что подскажет совесть. Но пристегните ремни: следующая остановка — концлагерь».

Никита Тушканов. Фото: соцсети

Не было ни ареста, ни задержания тогда, просто наутро Тушканова вызвали к директору, потом в школу пришла комиссия, потом на столах у нужных людей появились содержательные доносы. Никиту уволили «за дискредитирующий проступок». Обращение в суд не помогло.

Увольнение стало волчьим билетом — в государственную сферу образования Тушканов, мечтавший о педагогике, устроиться уже не смог, преподавал в онлайн-школе. С интернет-урока его и забрали силовики.

Провели обыск, изъяли все гаджеты. И увезли.

Через день его имя появилось в списке Росфинмониторинга. Тушканову вменяют оправдание терроризма — после публикаций в соцсети фото Крымского моста. По версии ФСБ, Никита сопроводил их «неправильными» комментариями.

Найти этот пост на странице Тушканова сейчас невозможно: стена завалена малопристойными сообщениями с фейковых страниц, содержание которых сводится к удовлетворению посадкой учителя и угрозами расправы с ним на зоне.

То, что за Никитой придут, было в целом ожидаемо: в его багаже уже есть пара протоколов о «дискредитации армии», один из которых педагогу, правда, удалось отменить. На штраф по второму деньги собирали всем миром.

Задержание Никиты Тушканова. Фото: соцсети

В школе Никита вел старшие классы — новейшую историю. Участвовал в поисковом движении: ездил в экспедиции искать и хоронить неупокоенные тела солдат Великой Отечественной. Его пацифизм родился именно в этих походах, в которых спустя почти век ему приходилось предавать земле кости тех, кто сражался за Родину. А еще,

живя в Коми, лагерном краю, он не мог не замечать, как на второй круг заходит машина репрессий, как реабилитирует государство и общество монстров прошлого.

И знал, что за ним тоже придут — об этом он говорил мне ровно год назад: «Те, кто ждет возвращения Сталина, просто верят, что персонально к ним Сталин не придет. Что расстреляют кого-то другого. Но придет как раз к ним. Хотя, вообще, во всех репрессивных системах историки страдают больше всего, потому что скажешь правду — расстреляют, скажешь что-то хорошее — тоже расстреляют. Большинство репрессированных при Сталине учителей были именно историками. Сейчас, наверное, то же самое».

НИКИТЕ МОЖНО ПОСЛАТЬ ПИСЬМО ЗА РЕШЕТКУ.

Он сидит в сыктывкарском СИЗО-1. Но сервис электронных писем там сейчас не работает, так что отправлять придется почтой.

Адрес такой: 167028, Республика Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, д. 99. СИЗО-1, Тушканову Никите Алексеевичу 1994 г.р.

Татьяна Брицкая

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