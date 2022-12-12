Мнение: Солженицын об Украинском кризисе

В 2006, за год до эпохальной Мюнхенской речи Владимира Путина, Александр Солженицын дал интервью Виталию Третьякову, главреду Московских новостей. Большая часть суждений философа вполне актуальна и сейчас — может быть, по той простой причине, что Украинский кризис начался отнюдь не вчера. На Западе готовили его очень давно — задолго до Евромайдана 2014 и даже задолго до катастрофы 1992.

Процитирую несколько фрагментов (ссылка):

— Александр Исаевич, каково Ваше общее впечатление о развитии России в последние годы? Я имею в виду период правления президента Путина в сравнении с временами Горбачёва и Ельцина.

— При Горбачёве было отброшено само понятие и сознание государственности. (Отсюда его многочисленные капитуляции и безоглядные уступки во внешней политике, принесшие ему столь шумные похвалы на Западе.) При Ельцине по сути та же линия была продолжена, но ещё отягощена безмерным имущественным ограблением России, её национального достояния, а также беспрепятствием и потакательством государственному хаосу. При Путине, не сразу, стали предприниматься обратные усилия спасения проваленной государственности. Правда, некоторые из этих попыток сначала носили характер скорее косметический, затем стали проявляться чётче. Внешняя политика, при учёте нашего состояния и возможностей, ведётся разумно и всё более дальновидно. Но по тяжести доставшегося от предшественников наследства ещё многое и многое в России не вытащено из упадка. Общее состояние народной жизни остаётся тяжёлым и неупорядоченным.

— …на мой взгляд, Россия приступила к строительству демократической политической системы в крайне неудачный момент, а именно тогда, когда взятая за образец западная демократия оказалась в глубочайшем институциональном и содержательном кризисе. И что же нам теперь делать?

— Да, мы действовали по самому бездумному обезьянству. И — да: нынешняя западная демократия в серьёзном кризисе, и ещё не предугадать, как она будет из него выходить.

Для нас же правильный путь — не калькировать образцы, а, не отходя от демократических принципов, заниматься физическим и нравственным благосостоянием народа.

— В связи с известными эксцессами активизировались разговоры о русском национализме, ксенофобии русских и о перспективах (или даже реальности) русского фашизма. Каков Ваш взгляд на эту проблему теоретически и практически?

— Ксенофобия исторически не была свойством русских, иначе не устояла бы империя из 120 наций. А словом «фашизм» у нас кидаются безответственно как удобным бранным словом, чтобы не дать встать русскому самосознанию. Но германский национал-социализм основывался на самопревознесении германской нации (вскормленном задолго и до Гитлера) — такого упрёка не бросишь нынешнему униженному и вымирающему русскому народу.

Подавить великороссов в пользу других российских наций — была одна из центральных, настойчивых идей Ленина — и он твёрдо провёл её в форме «ленинской национальной политики». Она была устойчиво продолжена и при Сталине, несмотря на его лицемерные поздние заявления. (А в нашей сегодняшней конституции слово «русские» вообще отсутствует!) За десятилетия это всё накопилось горечью в русском сознании…

— Каково Ваше отношение к тому, что происходит на Украине? В этой связи — каково Ваше отношение к проблеме разделенности русской нации (самой большой разделенной нации в современной Европе)? Должна ли Россия, пусть не политически, а хотя бы интеллектуально, ставить вопрос о воссоединении русских и русских земель в случае очевидного увода Украины украинской элитой в Евросоюз и особенно в НАТО?

— Происходящее на Украине, ещё от фальшиво-построенной формулировки для референдума 1991-го года (я уже об этом писал и говорил), составляет мою постоянную горечь и боль. Фанатическое подавление и преследование русского языка (который в прошлых опросах был признан своим основным более чем 60% населения Украины) является просто зверской мерой, да и направленной против культурной перспективы самой Украины. Огромные просторы, никогда не относившиеся к исторической Украине, как Новороссия, Крым и весь Юго-Восточный край, насильственно втиснуты в состав нынешнего украинского государства и в его политику жадно желаемого вступления в НАТО. За всё время Ельцина ни одна его встреча с украинскими президентами не обошлась без капитуляций и уступок с его стороны. Изживание Черноморского флота из Севастополя (никогда и при Хрущёве не уступленного УССР) является низменным злостным надругательством над всей русской историей XIX и ХХ веков.

При всех этих условиях Россия ни в какой форме не смеет равнодушно предать многомиллионное русское население на Украине, отречься от нашего единства с ним.

— Умирают ли русский язык и русская литература — в том смысле, что никогда уже им не достичь, а тем более не превзойти образцов (даже не вершин) XIX и XX веков?

— Несмотря на нынешнее безоглядное засорение русского языка легкомысленным жаргоном и наплыв англо-американской лексики (имею в виду не естественное использование технической терминологии, а модные, комически важные перехваты) — я твёрдо верю, что русский язык не пошатнётся и не даст себя безвозвратно засорить — пока будет существовать на Земле хоть остаток русского народа.

То же отношу и к русской литературе. Несмотря на обильное замусоривание, она сохраняет ясную и совестливую основу и ещё подарит нам образцы, поддерживающие наш дух и сознание.