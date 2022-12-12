 

“Красота какая!” – гуляем по зимнему саду Розы Сябитовой

12.12.2022, 10:25, Разное
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С уходом из эфира шоу “Давай поженимся” его звезда смогла больше времени проводить с семьей, тем более не так давно она стала бабушкой! Теперь Роза Сябитова вовсю нянчит новорожденную внучку и, кажется, получает от этого процесса массу удовольствия.

Проходят будни звездной бабушки в загородном доме. Судя по всему, телесваха решила сбежать от столичной суеты и обосновалась вдали от центра Москвы. Как выглядит ее домик внутри, можно увидеть лишь по отрывкам на фотографиях и видео в социальных сетях. Но на этот раз артистка решила, так сказать, устроить поклонникам прогулку по своему саду.

Дело в том, что Розу Сябитову восхитило то, в какую зимнюю сказку окунулся ее двор! Осадков выпало довольно много, поэтому деревья, дорожки и дом занесло снегом.

“Посмотрите, какая красота! Боже, так красиво!” – восхитилась звезда “Давай поженимся” и сняла на камеру заснеженные окрестности.

Однако, к сожалению артистки, этот пейзаж просуществует недолго. В воскресенье ей предстояло сбивать выпавшие осадки с деревьев и дома, ведь, по ее признанию, иначе это может обернуться неприятными последствиями.

“Вмешательство должно быть быстрым, чтобы снег не успел замерзнуть. Убираем красоту, но сохраняем растения и деревья”, – пояснила фанатам Роза Сябитова.


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