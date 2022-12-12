“Дружат против нас”: Пригожин возмущен бесстыдством покинувших и клеймящих Россию звезд

После событий 24 февраля многие звезды покинули родные палестины. Рената Литвинова и Земфира обосновались во Франции. Чулпан Хаматова живет теперь в Латвии. Татьяна Лазарева эмигрировала в Испанию. Уроженка Литвы Ингеборга Дапкунайте с сыном обитает в Бельгии. А накануне присоединения к России новых территорий и Алла Пугачева из аэропорта бизнес-авиации Внуково-3 вместе с детьми Лизой и Гарри частным бортом улетела на Землю Обетованную. Народная артистка Советского Союза стала гражданкой Израиля, получив в Иерусалиме паспорт.

Иосиф Пригожин убежден: у уехавших артистов нет никаких шансов построить на чужбине успешную карьеру. “Никогда они не станут там звездами, все это иллюзия”, – убежден муж Валерии.

Его возмущает то обстоятельство, что уехавшие певцы и актеры часто из-за границы клеймят и поливают грязью Родину. “Конечно, должны быть разные мнение, но все происходящее сегодня в стране не должно подвергаться троллингу, – пояснил Пригожин. – Поэтому, то, что делают и говорят некоторые наши коллеги-артисты просто недопустимо. Они могут иметь свою точку зрения, но я не согласен с тем, что сегодня они дружат против нас. Иногда лучше промолчать! Тем более сейчас, когда ситуация не очень простая”.

При этом, как признается Пригожин, он сам об отъезде из страны никогда даже не помышлял. “А куда? Кому и где я нужен?” – задается он логичным риторическим вопросом.