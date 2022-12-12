 

Мнение: О фееричном «залёте» страны-бензоколонки

12.12.2022, 10:13, Разное
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Недолго музыка играла… ©

И в наступившей тишине прозвучали слова. И сказанное было услышано.

«Падение нефти ниже 65 долл. за баррель станет болезненным фактором: в этом случае некоторые нефтяные месторождения становятся нерентабельными», — заявил министр энергетики. И это — «залёт», да и тревожиться ему есть о чём. Только посмотрите на этот график!

Как быстро подешевел Brent после введения «потолка цен» на российскую #нефть.

До 65 долл. за баррель осталось не так уж и много. Прежним темпом — так и до конца года рынок управится. Катастрофа?

Справедливости ради, о проблемах заговорил министр энергетики… Нигерии. Россия пока сохраняет покерфейс. Тем более, что не все страны-импортёры Urals присоединились к «потолочной» политике. Например, #Китай пока не обращает внимания на «потолок» при покупке российской нефти, о чём сообщил Reuters. Индия вроде бы тоже не спешит присоединиться к ограничениям.

А Москва тем временем говорит, что подождёт с решениями до января-февраля. То есть, пока проблемы — у других участников нефтяного рынка. Что же будет с Россией?

Об этом — в отдельной заметке.

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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