Мнение: Прапорщики продолжают трясти

Я смотрю, патриотичные блогеры вроде Астеррота и «историка Волкова» мечутся сейчас в соцсетях по примерно той же траектории, что и заслуженные пропагандонихи типа Скабеевой и Симоньян. Их – то колотит в боевом экстазе (как Симоньян периодически требует ядерной войны, а Салери-Волков – ковровых бомбардировок), то они впадают в тоскливое отчаяние и начинают публично ныть и жаловаться – какими «неэффективными» оказались российские «не очень вооруженные» силы, как они горько обманулись в нынешнем товарище Сталине и партии большевиков, и как им из-за этого страшно и хочется уже ядерной войны с утроенной силой.

Вот Астеррот позавчера выдал:

«В январе можно ожидать перелома в пользу ВСУ, в феврале сдачи Луганска, в марте Донбасса, в мае – Крыма. Это, если, напоминаю, мы не в нашей, а в ихней сказке. В июне начнётся битва за Москву и вскоре капитуляция Эрефии».

А вот «историк Волков» еще месяц назад лил горькие слезы:

«Происходящее выглядит, конечно, политически крайне срамно… вместо войны с соответствующей серьезной подготовкой и ревизией всего военного хозяйства была затеяна авантюра СВО. Причина… одна: невозможность воевать «имеющимися силами». Оставление успешно оборонявшегося Херсона, как и уход без боев с севера Харьковской области (где не было никаких неудач, а наоборот, шло продвижение), а ранее территорий от Киева до Сум не было ни предательством, ни «жестом доброй воли». Оно было следствием катастрофического недостатка сил, не позволяющего даже создать сплошную линию фронта…» и т.д.

Что бросается в глаза во всех подобных «прозрениях»? Прежде всего, безусловно – их непроходимая глупость и какая-то просто скандальная ограниченность наших «мыслителей». На 10-й уже месяц «спецоперации» российские чингачгуки уже начали смутно различать определенную «неготовность» российских ВС к сколь-нибудь серьезной войне, кто-то даже (как Гиркин) оказался настолько смекалист, что даже может оперировать какими-то цифрами (хотя все цифры были названы в публикациях западных СМИ еще ДО начала «спецоперации»), но…

Дальше, с позволения сказать, «мысль» у всех «экспертов» все равно не идет. Стоп, машина. Весь процесс того, что у российских военных экспертов (а других в России не бывает) называется неприличным словом «мышление», развивается в каком-то даже гротескном соответствии с базовым анекдотом про обезьяну и прапорщика. Ну, вы помните – где обезьяна догадывается, что плод можно было бы достать, взяв палку, а прапорщик упорно третий час трясет пальму, гневно отмахиваясь на все намеки потерявшего терпение экспериментатора: «Да что тут думать – трясти надо!»

Вот эти – упорно продолжают трясти. Скоро 10 месяцев как. Максимум, на что способны – количественная прибавка: надо трясти втрое сильнее – надо было мобилизовать сразу три миллиона. ВСЁ.

То есть им даже не приходит в голову другой взгляд – что дело не в «недостаточных силах», а в том, что сама идея ВОЙНЫ глубоко порочна с самого начала.

Другими словами – у них и не пахнет раскаянием. В лучшем случае имеется истеричное разочарование… в дивной путинской РФ. «Мы-то думали, что она ого-го, а она – тьфу!» Я и в этом последнем случае не могу восхититься «прозорливостью» этих людей, поскольку с путинской РФ всё было ясно с самого начала, да и дело вообще не в этом. Пусть бы даже российский недорейх был таким, каким он представал в мечтах этих идиотов – с танками Армата, диковинными вундервафлями и солдатами-рэмбо: что бы это изменило? Идиотской изначально представляется сама идея захвата Украины силой.

В эти тупые, заскорузлые головы тупых совков ни разу не зашла даже самая элементарная мысль (которая должна была как минимум насторожить): можно ли вот так «просто» захватить Украину силой, если до этого НИ РАЗУ в русской истории этого не происходило, а наоборот – ВСЕГДА сосуществование в одном государстве русских и украинцев оформлялось в виде чего-то вроде унии, союза – и их любимый СССР не исключение? Неужели тупые уроды так и не врубились, что они идут с этим неприкрытым нападением буквально целиной, фактически – наперекор всей предыдущей русской/российской истории?

Будете смеяться, но они в это не врубились ДО СИХ ПОР.

Россия никогда не только не могла, но даже и не пыталась именно оккупировать Украину. С чего же взяли, что получится сейчас?

Опять-таки: в 1991 году Украину просто отпустили. Рассуждал ли кто-нибудь в прессе на тему – почему это произошло тогда, почему тогдашнее руководство России в лице Ельцина с порога отмело саму идею «возвращать» ее силой (хотя, очевидно, в тот момент это должно было быть «много легче», поскольку никаких собственных ВСУ у Украины в принципе не было, и ей было фактически нечем защищаться). Но нет – тогда Ельцин не пошел на эту авантюру, а на самой Украине со свистом прошел референдум об отделении.

Вот даже любопытно: почему никто из «патриотичных» публицистов, мыслителей и философов даже не задался вопросом – а что, собственно, у современной России есть такого, чего не было у РСФСР 1991 года, чтобы привлечь к себе Украину? Какие НОВЫЕ аргументы есть у сегодняшней РФ по сравнению с РСФСР?

За 10 месяцев ответ, «выработанный» коллективным разумом нашего Оркостана, один и тот же – «армия лучше». Буквально, так и писали все эти «публицисты» и «специалисты Генштаба», когда они еще были в маниакальной, а не депрессивной стадии: «привлечем к себе силой, а кто не согласен – тех будем убивать». Вот и вся «позитивная программа».

Это клиника.

А откуда убеждение в том, что «одной силы достаточно»? По всей видимости – это прямое следствие отсутствия самоуважения как у путинских «элит», так и у «глубинного народа». Те и другие – люди со сломанной самооценкой, раздавленные годами непрерывного путинского процветания, в ходе которого личные и коллективные свобода и достоинство непрерывно разменивались на иллюзию «благополучия» и «безопасности».

Другими словами – они всех судят по себе. Мы живем под вечной самооккупацией и не кашляем, привыкли – ну и все так же будут жить. Все ведь на самом деле такие же, как мы – скоты. Других-то не бывает.

И вот в ЭТОЙ своей базовой концепции они ни разу не усомнились. У них только самооценка малость заколебалась и опять стремится у привычному уровню плинтуса – «все, конечно, скоты, но вот мы, похоже, скоты слабенькие, неудачные…» И тут же начинают жалеть себя, несчастных – «что ж мы такие, даже гадить как следует не можем, чтоб боялись!»

Не жалко, честно говоря. И вообще – неконструктивно. Пусть прекращают себя жалеть и все-таки включают мозг. Достали уже эти страдания юного Вертера. Все равно ведь – бесполезно.