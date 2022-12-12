Антииммигрантской стеной из контейнеров в Аризоне недовольны и экологи, и федеральные власти

Чтобы закрыть бреши на границе с Мексикой и помешать мигрантам проникать в США, в штате Аризона по распоряжению местного губернатора была возведена стена из контейнеров, пишет Canal 24 Horas TV. Это сооружение вызвало недовольство как экологических организацией, так и федеральных властей Соединённых Штатов, отмечается в материале.

Эта импровизированная стена с колючей проволокой была возведена по распоряжению губернатора Аризоны, республиканца Дага Дьюси в попытке заполнить бреши на границе между Соединёнными Штатами и Мексикой, которыми пользуются мигранты.

Стена находится в округе Кочис и достигает высоты семь метров. Её строительство с самого начала провоцировало протесты экологических организаций, которые считают, что она наносит ущерб местной дикой природе.

КЕЙТ СКОТТ, Центр дикой природы Мадреанского архипелага: Каждый день меня потрясает до слёз мысль о том, что дикие животные, летающие и наземные, наталкиваются на неё и приходят в замешательство. Они не могут найти путь домой.

Лесная служба Соединённых Штатов выступила с критикой этой стены из контейнеров, которую она считает незаконной. Ведомство предупредило губернатора о том, что у него не было полномочий для проведения этих работ и что он должен был запросить федеральное разрешение.

ИМОН ХАРРИТИ, руководитель программы Wildlife Project: Контейнерная компания, подрядчик и штат Аризона были проинформированы Минюстом и Лесной службой США о том, что их деятельность является несанкционированной и незаконной. Так что у них нет полномочий приказывать нам уйти.

В ответ губернатор подал иск, заявив о том, что у него есть право защищать штат Аризона и его граждан.

КАРИНА РУИС, исполнительный директор организации Arizona Dream Act Coalition: По-моему, губернатор Дьюси, скорее, хочет сделать некое заявление, поскольку они желают и далее использовать антииммигрантскую риторику на границе.

Эта стена уходит в Национальный лес Коронадо. Экологи предупреждают, что контейнеры могут перегородить основной коридор миграции ягуаров и оцелотов.

Дата публикации 09 декабря 2022 года.