Большинство немцев хочет ввести госрегулирование цен на продукты

Подавляющее большинство немцев желает государственного вмешательства в процесс ценообразования, пишет N-TV: такие настроения вызваны резким ростом цен на продукты. При этом многие экономисты предупреждают, что искусственное ограничение цен часто оборачивается проблемами и может привести к возникновению дефицита.



AP

Из-за резкого роста цен на продукты в супермаркетах подавляющее большинство немцев теперь поддерживает вмешательство государства в процесс ценового формирования, пишет N-TV, ссылаясь на данные соцопроса. Согласно его результатам, 91% респондентов поддержали ту или иную форму государственного воздействия на цены: введение потолка цен или же субсидии на продукты.

«Люди так трудно переживают подорожание продуктов, что готовы согласиться на любые средства ради снижения цен», — приводит издание слова эксперта консалтинговой фирмы Oliver Wyman Ванессы Сэйп. Как отмечает N-TV, многие экономисты негативно относятся к идее государственного вмешательства. Для них введение потолка цен на продукты является «ужасающим сценарием: Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман назвал такую меру «по-настоящему глупой».

Издание напоминает, что в истории хватает примеров неудачного вмешательства государства в ценовую политику. Зачастую действия властей приводят к возникновению дефицитов. К примеру, недавно Венгрии пришлось отменить введённый потолок цен на бензин, а введение в Берлине предельной арендной платы за квартиру привело к обвалу арендного рынка.

Как пишет N-TV, в нынешних условиях многие экономисты рекомендуют иные формы ценового контроля. В качестве возможной меры предлагаются субсидии на определённые виды товаров.