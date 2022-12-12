 

Большинство немцев хочет ввести госрегулирование цен на продукты

12.12.2022, 9:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Подавляющее большинство немцев желает государственного вмешательства в процесс ценообразования, пишет N-TV: такие настроения вызваны резким ростом цен на продукты. При этом многие экономисты предупреждают, что искусственное ограничение цен часто оборачивается проблемами и может привести к возникновению дефицита.


AP

Из-за резкого роста цен на продукты в супермаркетах подавляющее большинство немцев теперь поддерживает вмешательство государства в процесс ценового формирования, пишет N-TV, ссылаясь на данные соцопроса. Согласно его результатам, 91% респондентов поддержали ту или иную форму государственного воздействия на цены: введение потолка цен или же субсидии на продукты.

«Люди так трудно переживают подорожание продуктов, что готовы согласиться на любые средства ради снижения цен», — приводит издание слова эксперта консалтинговой фирмы Oliver Wyman Ванессы Сэйп. Как отмечает N-TV, многие экономисты негативно относятся к идее государственного вмешательства. Для них введение потолка цен на продукты является «ужасающим сценарием: Нобелевский лауреат по экономике Пол Кругман назвал такую меру «по-настоящему глупой».

Издание напоминает, что в истории хватает примеров неудачного вмешательства государства в ценовую политику. Зачастую действия властей приводят к возникновению дефицитов. К примеру, недавно Венгрии пришлось отменить введённый потолок цен на бензин, а введение в Берлине предельной арендной платы за квартиру привело к обвалу арендного рынка.

Как пишет N-TV, в нынешних условиях многие экономисты рекомендуют иные формы ценового контроля. В качестве возможной меры предлагаются субсидии на определённые виды товаров. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11.21 / Рога убитого Рашкиным лося повесят в мавзолее Ленина

14.09.20 / Светлана Алексиевич номинирована на вторую Нобелевскую премию по литературе за книгу о Власове

23.08.22 / Bloomberg – «не лучшая идея» — Боррель выступил против запрета на въезд в ЕС для россиян

03.10.22 / Манижа, Антон Беляев, Сергей Сироткин и другие музыканты – о любимых местах в Москве

25.08.22 / Ещё минус один советский памятник – в Польше хотят поскорее завершить декоммунизацию

26.12.21 / Как не заблудиться между помадами, лаками и тенями: советы по организации косметики, которые помогут еще и украсить интерьер

28.12.21 / Мнение: Вымирание языков, штатов и мяса

19.05.21 / Употребление оливкового масла предупреждает раннее старение: как выбрать качественный продукт

04.02.22 / Самоучитель игры на гектаре

26.05.22 / Мнение: Миротворческие усилия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика