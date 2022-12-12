 

Камала Харрис предостерегла французских футболистов от «демонстрации белого превосходства» в матче против сборной Марокко

12.12.2022, 9:33, Разное
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Камала Харрис обратилась к членам сборной Франции по футболу и лично тренеру Дидье Дешаму с предостережением относительно матча против команды Марокко, с которой они встретятся в полуфинале Чемпионата мира.

Вице-президент США указала, что в такой ситуации демонстрация белого превосходства была бы недопустимой.

Харрис также раскритиковала оргкомитет ЧМ из-за отсутствия чётких квот на призовые места для различных меньшинств. Чиновница отметила, что большинство составов национальных сборных имеют менее 50% женщин и представителей других гендеров, что в XXI веке является варварством.

Комментируя грядущую встречу команд Франции и Марокко, Харрис высоко оценила «смелость и решительность афроамериканцев» в марокканской команде и напомнила их французским коллегам, что они несут моральную ответственность за годы притеснений и обязаны «всячески избегать демонстрации белого превосходства во время этого матча».

– В Средневековье можно было представить, что белые люди специально бегали быстрее чёрных, забивали больше голов и реже нарушали правила. Сейчас подобное недопустимо, – заявила политик. – В спорте мастерство играет какую-то роль, но социальная справедливость не менее важна. Поэтому футболистам из Франции, потомкам колонизаторов, следует дважды подумать перед каждым своим действием.

Тренер сборной Франции Дидье Дешам пообещал вице-президенту Харрис, что в этом матче, как и во всех предыдущих, на поле не будет ни одного белого спортсмена.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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