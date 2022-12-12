 

Сильные мира сего: выдающиеся политики, ушедшие в 2022 году

12.12.2022, 9:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

2022 год стал довольно сложным и трагичным для нашей страны. В мире произошли серьезные и, возможно, необратимые геополитические изменения. Меж тем, Россия доказала, что с ней нужно считаться, опровергнув миф об однополярном мире, во главе которого стоят США. Увы, но уходящий год лишил нас виднейших политических деятелей, которые навсегда останутся в памяти народа.

ВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ

6 апреля не стало одного из самых ярких политиков современной России, основателя и бессменного лидера ЛДПР, народного избранника, который почти 20 лет отстаивал интересы простого человека за трибуной Госдумы. Владимир Жириновский ушел в 75, оставив после себя бессмертные цитаты и прогнозы, которые до сих пор шокируют своей точностью.

СТАНИСЛАВ ШУШКЕВИЧ

Председатель Верховного Совета Белоруссии, видный государственный деятель, один из архитекторов развала СССР и образования СНГ. Станислав Шушкевич ушел из жизни 3 мая. Ему было 87 лет.

ЛЕОНИД КРАВЧУк

Всего через неделю, 10 мая, скончался еще один лидер страны, чья подпись стояла под Беловежскими соглашениями. Леонид Кравчук после распада Советского Союза возглавил Украину, а после отставки с поста президента продолжил карьеру в ранге депутата. Политик прожил 88 лет.

ГЕННАДИЙ БУРБУЛИС

Один из ярчайших политиков эпохи перестройки и путча. Ближайший соратник президента России Бориса Ельцина, принявший непосредственное участие в развале СССР, государственный секретарь РСФСР Геннадий Бурбулис ушел из жизни 19 июня. Ему было 76 лет.

МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

Выдающаяся и в то же время очень противоречивая фигура. Кто-то считает его человеком, давшим Советскому Союзу демократию, кто-то, наоборот, винит его в бездарности и бездействии, приведшим к распаду великой империи. Первый и единственный президент СССР, лауреат Нобелевской премии мира Михаил Горбачев ушел в 91 год. Политика не стало 30 августа.

ЕЛИЗАВЕТА II

“Лондонский мост рухнул” 8 сентября. Это короткое сообщение означало, что не стало королевы Великобритании. Елизавета II была старейшим в мире главой государства и самым долгоправящим британским монархом. Она прожила 96 лет, 70 из которых занимала трон. Корону после любимой матери унаследовал ее старший сын король Карл III.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.09.21 / Для любительниц дубленок: какую модель выбрать на осень-зиму 2021/22

12.03.22 / По традиции: Леонид Агутин трогательно поздравил старшую дочь с днем рождения

02.08.22 / Удочерила в 46 лет, отказалась отдавать объявившейся матери: что стало с дочкой ведущей Сорокиной

28.04.22 / Мнение: Зависимость Финляндии от России, уход Валио и закрытие Сайменского канала

19.11.21 / В Кремле подвели итоги переговоров Путина и Лукашенко

09.02.22 / Агата Муцениеце рассказала, почему до сих пор носит фамилию Павла Прилучного

02.11.22 / Любовь Аксенова и Денис Шведов в первом тизере фильма “Бывшие. Happy end”

12.03.21 / СМИ: королева Елизавета II и принц Чарльз поддержали идею Уильяма прокомментировать обвинения в расизме

23.11.21 / Подмосковные студенты выиграли международные соревнования по генной инженерии

27.10.22 / Самые популярные районы Москвы для покупки квартиры в новостройке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика